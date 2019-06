Konijnenopvang Maaike moet weg uit woonwijk De Lutte

"We hebben nu ongeveer vijftig konijnen en cavia's in onze opvang", vertelt Maaike Olde Monnikhof. De opvang is tevens het huis waar ook haar gezin woont. "Onze tuin is overvol met hokjes en hekjes en de garage staat tot de nok toe gevuld met konijnenhokken."

Konijn is ondergewaardeerd

"De diertjes worden vanuit heel Nederland hier aangeboden. Het dier is ondergewaardeerd, mensen danken het makkelijk af." Ondertussen springt een kip op tafel en ligt de grote hond rustig in de schaduw. Er is in deze tuin nauwelijks plek voor planten of mensen. "We zoeken nu iets groters waar we meer ruimte hebben."

Baan opgezegd

Voorheen werkte Olde Monnikhof in de thuiszorg en als vrijwilliger bij de dierenambulance. Maar ze heeft haar baan opgezegd en werkt nu alleen nog met een paar jonge meiden aan de verzorging van de konijnen. "Ik ben bijna elke dag bij de dierenarts. Die kosten lopen flink op, zo'n 2.500 euro per maand."

Waarheen

Waar de konijnenopvang zich opnieuw kan vestigen, is nog niet duidelijk. "De gemeente denkt wel met me mee, maar als ik voor 1 juli of 1 augustus hier weg moet zijn, heb ik geen idee waar ik de konijnen moet laten..."