'Bestuursleden verboden pedoclub Martijn weer volop actief': Hengelose jurist doet aangifte

door Jan Colijn

De omstreden pedoseksuelenvereniging Martijn werd na jarenlang aandringen door Yme Drost uiteindelijk in 2014 door de Hoge Raad verboden verklaard.

Lustmoord

De Hengelose jurist vertegenwoordigde destijds de belangen van de stichting Strijd Tegen Misbruik. Deze stichting werd ooit in het leven geroepen door de ouders van een meisje uit Glanerbrug, dat jarenlang door een buurman werd misbruikt. In deze spraakmakende affaire werd de buurman uiteindelijk tot 15 jaar cel en tbs veroordeeld. Niet alleen voor ontucht met twee minderjarige meisjes, maar ook voor de lustmoord op een achtjarig meisje in zijn vroegere woonplaats Deventer.





Deze praktijken moeten gewoon een halt worden toegeroepen Vader misbruikt kind



Nadat de Hoge Raad de vereniging Martijn verboden had verklaard, werd het stil rond dit gezelschap. Totdat RTV Oost vorige week berichtte dat het Hengelose bestuurslid Marthijn Uittenbogaard weer van zich had doen spreken. Zo had hij reclame gemaakt voor een afgeschermde mailinglijst voor pedoseksuelen.



“Waar mensen alleen welkom zijn als ze het erover eens zijn dat seks tussen volwassenen en kinderen legaal moet zijn" zo werden pedoseksuelen 'geronseld'. Aanmelden kan via een zelfverzonnen bijnaam en de IP-adressen van de deelnemers worden afgeschermd, zo verzekeren de initiatiefnemers.



'Slechts reclame gemaakt'

Uittenbogaard verklaarde tegenover RTV Oost dat hij slechts reclame had gemaakt voor een mede-sympathisant en zelf geen actieve bemoeienis heeft met deze nieuwe mailinglijst.



Concrete bewijzen

Yme Drost zegt nu echter concrete bewijzen te hebben dat twee oud-bestuursleden van de verboden ‘pedoclub’ weer bezig zijn pedofilie te verheerlijken.



Tekst gaat verder onder foto

De Hengelose jurist Yme Drost komt opnieuw in het geweer tegen pedoseksuelen (Foto: RTV Oost)

Daarop heeft hij maandag aangifte gedaan bij de hoofdofficier van justitie. Volgens Drost maakt het juridisch geen verschil of de oud-bestuursleden actief zijn via de verboden verklaarde organisatie Martijn of dat ze dit op persoonlijke titel doen. “De juridische crux is dat ze de werkzaamheden voortzetten van een organisatie die door de hoogste rechter in ons land verboden is verklaard. Onder welke noemer ze dat doen, doet verder niet ter zake. En daarmee maken ze zich schuldig aan een strafbaar feit.”



Drost wil overigens niet zeggen wie de twee oud-bestuursleden zijn tegen wie hij aangifte doet, maar uit eigen onderzoek door RTV Oost blijkt dat het gaat om de Hengeloër Marthijn Uittenbogaard en een oud-bestuurslid, dat websites voor Uittenbogaard zou hebben gebouwd. Waar de verboden ‘pedoclub’ zich bediende van de webnaam Martijn.org heeft Uittenbogaard een eigen website met de naam Marthijn.nl. Daarnaast heeft hij een website, vernoemd naar de omstreden politicus Brongersma, die pleitte voor acceptatie van pedofilie.



Bewijzen verzameld

Yme Drost zegt dat hij intussen uitvoerig onderzoek heeft verricht en bewijzen voor justitie heeft verzameld. “Tot aan afbeeldingen van blote kinderen aan toe.” Hij zegt niet bang te zijn dat dergelijk bewijsmateriaal na de aangifte nu snel van internet wordt verwijderd. “Ik heb alles zorgvuldig vastgelegd. Als deze heren dergelijke afbeeldingen nu ineens van internet zouden verwijderen, geven ze daarmee impliciet zelf ook aan dat wat ze doen juridisch niet in de haak is.”



'Geen nieuwe vereniging Martijn'

Marthijn Uittenbogaard was vandaag niet bereikbaar voor een reactie, maar wees vorige week tegenover RTV Oost reeds alle aantijgingen van de hand dat hij de activiteiten van de vereniging Martijn nieuw leven zou hebben ingeblazen. “Er is geen enkele sprake van een nieuwe vereniging Martijn ofzo. Ik doe dit werk al twintig jaar en feitelijk is er helemaal niets veranderd.”



Reactie vader

Marcel Jeninga, vader van het misbruikte meisje uit Glanerbrug en voorzitter van de stichting Strijd Tegen Misbruik, zegt zijn missie voort te zetten: “Of deze lieden nu pedofilie verheerlijken via een stichting of dat ze dit via een eigen website doen: deze praktijken moeten gewoon een halt worden toegeroepen. We doen dan ook een klemmend beroep op justitie hiertegen op te treden.”