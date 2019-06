Keniaanse atleten leren kaasmaken in Zwolle

Een groep van veertien topatleten uit Kenia kreeg vandaag bij zorgboerderij De Huppe in Zwolle les in het maken van kaas. De atleten deden afgelopen zaterdag mee met de Halve Marathon van Zwolle.

Onder de 'leerlingen' was ook William Wanjiku die de Marathon won en als prijs een koe heeft gekregen. Deze koe komt niet uit Nederland maar wordt in Kenia voor hem gekocht. Een koe is voor inwoners van Afrika een duurzame bron van inkomsten en voorziet de atleten en hun familie in levensonderhoud.

De meeste Keniaanse hardlopers hebben in hun thuisland een bestaan als agrariër. De organisatie van de Zwolse Halve Marathon wilde deze atleten wat meegeven over onze agrarische cultuur. Daarom werd er contact gezocht met het Platform Natuurlijke Veehouderij die rondleiding organiseert voor de Kenianen.

Niet alleen de kaasboerderij werd bezocht, ook gingen de topatleten nog naar drie andere melkveebedrijven. Het belangrijkste wat ze leren zijn de signalen die koeien afgeven. Op die manier is te zien of een koe gezond is. Ook leren ze dat hygiëne erg belangrijk is.

De atleten waren erg enthousiast over de rondleidingen. Wel waren ze verbaasd dat er bij het maken van kaas veel water gebruikt wordt en dat de wei, het vocht dat ontstaat bij het maken van kaas, wordt weggegooid.