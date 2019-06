Twentse landbouwsector positief over plannen minister Schouten van Landbouw

In de regio hebben zijn gemeentes, provincie, agrarische ondernemers en onderzoekers verenigd in het samenwerkingsverband Mineral Valley Twente. In zogenaamde 'proeftuinen' onderzoeken ze hoe effectief nieuwe ideeën over kringlooplandbouw kan zijn. De doelstelling van het verbond is duidelijk: koploper worden in landbouwinnovatie. "We werken nu aan ongeveer twintig proefprojecten, maar we willen naar veertig toe", vertelt Erik Volmerink, bestuurder van Mineral Valley Twente.

Nu het gebied door de minister zijn aangewezen als één van de vijf gebieden waar volop geëxperimenteerd mag worden met landbouwinnovaties, ziet Volmerink de toekomst zonnig in.

Voorbeelden

Mineral Valley Twente houdt zich onder andere bezig met één van de grote uitdagingen in de landbouwsector: het verminderen van het gebruik van kunstmest. In de proeftuin 'Dunne fractie varkensmest' wordt het effect van varkensmest onderzocht op een maisperceel. Na het bemesten met bewerkt varkensmest wordt de grond, het water en de groei van het gewas nauwkeurig gemeten.

Bij de proeftuin 'Koe als kunstmest producent' in Sint Isidorushoeve wordt mest van de koe in de stal verrijkt met koolstof en micro-organisme. Ook hier wordt nauwkeurig bijgehouden hoe deze mest het doet tegenover de traditionele bemesting via kunstmest.

Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Ook hier wordt bij Mineral Valley Twente mee geëxperimenteerd.

Bij een proeftuin in Hengevelde wordt met een drone met een speciale camera over het weiland gevlogen. Hij meet hoeveel eiwit er in het gras aanwezig is. Ook worden er grondmonsters genomen en staan er sensoren op het veld. Het doel is op te weten wanneer het gras het meeste eiwit bevat zodat op dat moment het gras gemaaid kan worden. Eiwit is een van de belangrijkste voedingsstoffen voor koeien.