Gemeente Hengelo pakt eikenprocessierups aan na noodkreet

De gemeente Hengelo is vanmorgen met spoed begonnen aan het opruimen van nesten van eikenprocessierupsen in de omgeving van de Paul Pellastraat. Aanleiding is een noodkreet van bewoner Gerard Kokhuis die een aangetekende brief heeft verstuurd naar de gemeente met daarin een dringende vraag om hulp. De gemeente heeft de brief nog niet maar ondernam direct actie na een telefoontje van RTV Oost.

Vanmorgen stonden ze er ineens. Mannen in witte pakken die de eiken in de omgeving van de woning van Gerard Kokhuis inspecteerden. Korte tijd later gingen ze omhoog om de nesten uit de bomen te zuigen. Gerard Kokhuis houdt de werkzaamheden nauwlettend in de gaten. Hij is blij dat er nu wat gebeurt na een paar stressvolle dagen.

Ziek van haartjes?

Kokhuis meldde zich vorige week met zijn vrouw in het ziekenhuis omdat zij ernstige gezondheidsklachten kreeg. De klachten werden mogelijk veroorzaakt door een verhoging van het stofje histamine in het bloed van zijn vrouw. Daar ligt een mogelijke link met de eikenprocessierups omdat de haartjes van de beestjes er voor zorgen dat bij mensen extra histamine vrijkomt.

Nader onderzoek door het ziekenhuis moet dat verband aantonen, maar voor Kokhuis was het reden om in de pen te klimmen richting de gemeente met het verzoek om met grote spoed de nesten rondom zijn huis te verwijderen.

Sterker nog: Kokhuis ziet het liefst dat de gemeente Hengelo de eiken waar de rupsen in zitten, neerhaalt.

Geen reactie

RTV Oost bracht vorige week een bezoek aan Kokhuis die door de eikenprocessierups niet meer in de tuin kan zitten. Kokhuis en zijn vrouw zien zich genoodzaakt om de zomer binnenshuis door te brengen. Een klacht van de Hengeloër, zes dagen geleden ingediend bij de gemeente Hengelo, had nog niet geleid tot een reactie.

Na een telefoontje van RTV Oost kwam de gemeente direct in beweging. Een woordvoerster stelt in een reactie dat het hier om een heftig verhaal gaat. Voor de gemeente aanleiding om bestrijders met voorrang richting de Paul Pellastraat te sturen

Meldingen over eikenprocessierupsen komen in Hengelo binnen via het zogenoemde klantcontactcentrum. Van daaruit wordt het opruimen van de rupsen aangestuurd.

"We krijgen heel veel meldingen en we gaan eerst naar kinderspeelplaatsen, verzorgingshuizen en scholen", zegt een medewerker van het klantcontactcentrum. Gisteren stelde de medewerker dat het nog weken zou kunnen duren voor de melding van Kokhuis verwerkt zou worden.