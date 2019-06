Herexamens ook in Deventer begonnen; 'Ik lig liever op Bussloo'

Herexamens begonnen in de gymzaal van Het Vlier in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Buiten is het 26 graden, binnen zitten de herexamenkandidaten VWO en HAVO van het Etty Hillesum Lyceum (EHC) in Deventer. Klokslag half twee begint voor hen de herkansing in de tot examenruimte omgebouwde gymzaal.

Allemaal kandidaten die de examenzaal een maand geleden ook al uitgebreid van binnen zagen. Ze doen een herkansing om te slagen, of om hun cijfer op te krikken.

Bibbers

Ook aanwezig is Marijke Scholten, al sinds mensenheugenis verbonden aan het examenbureau van het EHC, locatie Het Vlier. "Ja, ik voel zelf ook nog altijd de spanning voordat het gaat beginnen", zegt ze. "Maar voor de leerlingen is de spanning het grootst." Verslaggever Bart Kieft is ook in de ban van de bibbers. "Ik voel de spanning in de zaal helemaal. Leerlingen zijn ook kortaf in hun antwoorden voor de microfoon. Zeker met dit weer zou ik ook liever op Bussloo liggen dan dat ik een examen moet maken."

In de zaal zitten kandidaten voor de examens Engels, Nederlands en economie. Eén van hen: "Ik had een 3 voor het examen economie VWO. Daarom zit ik hier. Alles was ontzettend moeilijk. Nu ben ik drie dagen op school geweest om me voor te bereiden. Ik hoop dat ik het ga halen."

5,48..

En een ander, die HAVO-Nederlands overdoet: "Het gaat nu lukken, ik stond gemiddeld 5.48, waar ik 5,5 moet halen. Ook ik heb drie dagen op school mijn best gedaan. Het moet lukken!"