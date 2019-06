Ondernemers vrezen voor brandstichter in Kop van Overijssel

De schrik zit er goed in bij twee ondernemers uit Steenwijkerland. Bij de Coop in Sint Jansklooster is zondagavond een poging tot brandstichting gedaan. Van een op zondagochtend uitgebrand chalet op een vakantiepark in Vollenhove wordt nog onderzocht of de brand is aangestoken.

In de nacht van zaterdag op zondag is er op vakantiepark ’t Akkertien een chalet uitgebrand. Dick Spans, eigenaar van het recreatieoord in Vollenhove, heeft vermoedens dat de brand is aangestoken. "Je ziet duidelijk een spoor van vertrapt gras in het weiland tussen de weg en het chalet. Maar onderzoek van de technische recherche moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan." Op het moment van de brand verbleven de zichtbaar aangeslagen eigenaren niet in het huisje.

'Metershoge vlammen'

Het desbetreffende chalet stond aan de rand van het park. Meerdere senioren hebben daar hun eigen chalet staan. Op de camping is de uitslaande brand het gesprek van de dag. "Ik werd middenin de nacht wakker door een hele harde en doffe knal, nog geen minuut later vlogen de metershoge vlammen al uit het dak. We hebben gelijk alle buren wakker gemaakt en de brandweer gebeld. We slapen hier niet meer lekker, we zijn bang dat het nog eens kan gebeuren en dat ons chalet aan de beurt is", leggen de gasten van het vakantiepark uit.

Maandag heeft de Technische Recherche onderzoek gedaan rondom de standplaats van het chalet. Over de resultaten van dit onderzoek kan de politie nog geen uitspraken doen.

Supermarkt

Bij supermarkt Coop in Sint Jansklooster is zondag ook brand gesticht. Jan Obe Hobma, eigenaar van de winkel, vertelt: "We kregen om 18.00 uur een melding dat er een brandend object tegen de gevel van de winkel stond. Gelukkig is het goed afgelopen dankzij oplettende buurtbewoners. Ze hebben het brandende object weggetrokken, maar dit had heel fout kunnen aflopen. De politie is nog niet langs geweest voor onderzoek. Morgen ga ik aangifte doen op het bureau in Steenwijk. Gelukkig heb ik camerabeelden waar de daders duidelijk op te zien zijn."

Ook over deze zaak kan de politie nog geen mededelingen doen.