Provincie vervangt eind augustus doorgeroeste damwanden in Daarlerveen en Vroomshoop

inloopavond In Vroomshoop

Vanaf 20 augustus zullen bij Daarlerveen en Vroomshoop in totaal 2,4 km aan damwanden van Kanaal Almelo - De Haandrik vervangen worden. Dat werd dinsdagavond duidelijk tijdens een inloopbijeenkomst van de provincie Overijssel in Vroomshoop. De doorgeroeste damwanden bleken eerder dit jaar op sommige plekken nog maar 1mm dik.

Het onderhoud aan het kanaal komt op een ongelukkig moment. Veel eigenaren van woningen langs het kanaal claimen dat hun huizen verzakt zijn of scheuren in de muren hebben gekregen, nadat het kanaal tussen 2010 en 2016 verdiept en verbreed is. De afhandeling van die schade loopt nog.

Veel bewoners kijken dan ook met argwaan naar de nieuwe werkzaamheden. De enorme damwanden zullen straks met trillingen in de grond moeten worden gewerkt. "Ik vrees voor Groningse toestanden", zegt een van kanaalbewoners. "We hebben dat eerder meegemaakt. Toen stonden de bordjes en de kopjes te schudden in de kasten."

Projectleider van de Provincie Overijssel, Tom Stienstra, begrijpt de zorgen van de bewoners rondom het kanaal. "We proberen te voorkomen dat we schade veroorzaken door de woningen te voorzien van trillingsmeters. Zodra er bij het plaatsen van een damwand gepaard gaat met heftige trillingen die voorbij gaan aan een veilig niveau, staken we de werkzaamheden."

TNO

Bovendien zal voordat de damwanden worden geplaatst, TNO precisiemetingen verrichten aan zo'n vierhonderd woningen. Enkele weken na de werkzaamheden kan dan gekeken worden of woningen zijn verzakt of scheuren hebben gekregen.

Op de inloopavond konden bewoners ook kennis maken met hun 'zaaknemers'. Zij zullen het aanspreekpunt zijn voor de bewoners met schade en het contact onderhouden.

Vertrouwen

Veel kanaalbewoners waren onder de indruk van de aanpak van de provincie. "In het verleden heb ik slechte ervaring opgedaan met de provincie over de schadeafhandeling. Maar als ik zie hoe ze hier nu aanwezig zijn en hoe ze de communicatie hebben opgepakt, dan denk ik dat het wel goed gaat komen."