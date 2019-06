Dennis B. krijgt 17 jaar gevangenisstraf voor moord op Shadi Saker uit Enschede

Hoofdverdachte Dennis B. moet 17 jaar de cel in voor het doodschieten van Shadi Saker. Saker werd eind januari 2018 in Enschede met meerdere kogels om het leven gebracht.

De straf is conform de eis van de officier van justitie. Volgens de rechtbank is Dennis B. de schutter die eind januari 2018 Shadi Saker met meerdere kogels om het leven heeft gebracht.

Volgens de rechtbank is het bewijs overduidelijk. "De kans dat het DNA op de kogelhulzen van iemand anders is dan van de verdachte is 1 op 10 miljard," aldus voorzitter Venekatte. "Dennis B. had tegen de vrouw die naast hem zat gezegd dat hij 'm ging vermoorden en had het pistool vlak voordat hij uitstapte doorgeladen." Saker is met een vooropgezet plan gedood en dus is er, volgens de rechtbank, sprake van moord.

Shadi Saker werd ruim een jaar geleden dood gevonden in zijn auto op de kruising van de Brinkstraat en Palembangstraat in Enschede. Na de beschieting heeft hij waarschijnlijk nog een aantal minuten geleefd, zijn auto werd enkele meters verderop gevonden en zijn voet stond nog op het gaspedaal.

Zwijgrecht

Dennis B. had die nacht meerdere drugsdealers gebeld, maar had geen geld. De rechtbank gaat er vanuit dat Shadi Saker is beschoten toen hij weigerde drugs aan B. te geven zonder betaling. De precieze toedracht blijft echter onduidelijk omdat B. gedurende het hele proces inhoudelijk niets heeft gezegd en zich bleef beroepen op zijn zwijgrecht.

Waarom?

De 17 jaar die Dennis B. kreeg opgelegd verzacht maar deels de pijn bij de directe nabestaanden. "Hoe hoog de straf ook is we krijgen Shadi er niet mee terug." Voor de familie is het moeilijk een punt te zetten achter het drama, de vraag 'waarom' is door het zwijgen van Dennis B. nog altijd niet beantwoord. Dennis B. en z'n advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig.

Lange tijd werd ook Mukkades O. gezien als mede-verdachte, de vrouw zat destijds bij Dennis B. in de auto. Enkele weken geleden zag het OM af van vervolging omdat haar betrokkenheid bij de moord niet te bewijzen is.