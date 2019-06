Bier en aardappelen! Wat wil een mens nog meer op de maandag?

Op de bonnefooi reden we naar Mariënberg waar we per toeval een bord langs de weg zagen met daarop de tekst: Nieuwe parel aardappelen. Echt een Overijssels streekproduct, want zodra de lente aanbreekt worden de grote aardappels ingeruild voor de kleinere Parels. Wat maakt de aardappel dan zo speciaal? Nou daar zijn we achtergekomen.

Verser krijg je ze niet

Binnen 10 minuten liggen de aardappelen in de winkel van Gerrit Reinders. "Verser dan dit krijg je ze niet. Het is een echt Overijssels streekproduct, dus we hechten veel waarde aan de kwaliteit van de aardappelen," aldus Gerrit. Nadat we een rondje op de trekker mee hebben gereden komen we aan in de winkel. Hier gaan de aardappelen vers van het land de centrifuge in, waarna ze worden verkocht aan de klanten.

Gezellige drukte

Het was een drukte van jewelste op deze maandagochtend bij de aardappelboerderij. Want de aardappelen worden aan huis verkocht. Auto's rijden af en aan en iedereen stopt even om een praatje te maken. "Zo gaat het altijd hier, is toch ook gezellig?" zegt Gerrit. Als klap op de vuurpijl krijgen wij een overheerlijke bak met nieuwe aardappelen mee. Over het avondeten hoef ik mij in ieder geval niet meer druk te maken!

Noeste arbeid op de maandagmorgen! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost

Het terras op

Na ons bezoekje aan Gerrit reden we door naar Gramsbergen, want met dit lekkere weer moet je natuurlijk het terras op. Dus dat deden we. Maar voordat we genoten van een ijskoud Weizen biertje, namen we een kijkje in de ambachtelijke bierbrouwerij van Gert Kelder. Want speciaalbiertjes zitten weer helemaal in de lift. "Dat merken wij ook, want er komen steeds meer verschillende smaken op de markt, maar wij laten ons niet gek maken," zegt Gert.

Vijf in de klok? Tijd voor een slok! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Vijf in de klok? Tijd voor een slok!

Niet de grootste, niet de gekste

Als de concurrentie zo groot is, hoe blijf je dan uniek? Het antwoord van Gert is simpel: "Alles wat wij doen, doen wij met aandacht. Dat is het allerbelangrijkste. Wij hoeven niet de grootste of de sterkste te zijn, als wij het maar goed doen," aldus eigenaar Gert. Dat is ook terug te zien in het aantal bezoekers, want het terras is goed gevuld.

Onder het genot van een tweede biertje (geen zorgen, ik hoef de weg niet meer op) sluiten wij deze expeditie af. De groeten!