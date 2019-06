Eeuwenoude Macbeth in een eigentijds jasje: acteur Laurens ten Den vertelt

Een eigentijdse uitvoering van Macbeth wordt vanaf deze week opgevoerd bij Kloster Bentlage in Duitsland. Het eeuwenoude verhaal van Shakespeare is in een nieuw, meertalig jasje gestopt. Laurens ten Den uit Enschede speelt een van de vier hoofdrollen en vertelt over deze bijzondere voorstelling.

Wie denkt dat Shakespeare alleen voor de elite is, heeft het volgens Ten Den compleet mis. "In Nederland wordt vaak gedacht dat Shakespeare heel hoogdravend is. Maar Shakespeare in Engeland is gewoon zo volks als maar kan. Als er soaps waren geweest in zijn tijd, had hij ook een soap geschreven."

Mannen en meertalig

Deze versie van Macbeth wordt niet alleen in de originele Engelse taal opgevoerd, maar ook in het Nederlands, Duits en zelfs Twents. "Klinkt zéér ingewikkeld", geeft Ten Den toe. "Maar binnen tien minuten voelt het als één taal.”

Ten Den speelt samen met Jan Sturmius Becker, Christian Cadenbach en Marcell Kaiser alle rollen in het stuk. Ook de vrouwenrollen. "In die tijd speelden vrouwen geen toneel dus dit werd toen ook al gedaan." Toch is deze uitvoering verre van een kopie te noemen. "Wij maken het weer modern door onze humor en grappen."

Waar gaat Macbeth ook alweer over?

Macbeth is een grote overwinnaar uit de oorlog. De heksen in het bos voorspellen dat de Schotse held koning zal worden. Maar juist door die ambitie om koning te worden, gaat het mis. Het bekende verhaal van iemand die goed begint, maar eindigt als een tiran.

30 juni meer over deze eigentijdse uitvoering van Macbeth in OverUIT de Kunst.