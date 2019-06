Meppeler verdachte in moordzaak Halil Erol uit Steenwijk langer vast

Het forensisch onderzoek dat in 2017 bij een woning in Groningen werd gedaan (Foto: ANP)

De man werd vrijdag aangehouden naar aanleiding van forensisch onderzoek dat eerder die week werd gedaan in een woning in Meppel. De aangehouden man woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010.

De Meppelaar is eerder aangehouden in het onderzoek naar de dood van Erol. Op eerder aangetroffen goederen werden sporen aangetroffen die in zijn richting wezen.

Gevonden ledematen

Erol zou op de dag van zijn vermissing, op zaterdag 6 februari 2010, nog met zijn ex-vrouw, kinderen en toenmalige bewoners in het huis aan de Jan Sluytersstraat in Meppel geweest zijn. De man die vrijdag werd aangehouden, was destijds één van de bewoners van het huis.

Een dag na de vermissing werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren. Een aantal van zijn ledematen werd een week later ontdekt in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.

Onderzoek in 2017

In 2017 werd ook onderzoek verricht naar de dood van Erol. Hierbij werd onder andere forensisch onderzoek gedaan in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen en werd een 39-jarige inwoonster van die stad aangehouden. Dit vond plaats naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen.

Ondanks het uitgebreide onderzoek, kon uiteindelijk niet worden vastgesteld of er een verband was tussen de desbetreffende woning en de aangehouden verdachte met de dood van Halil Erol.

Beloning

De hoofdofficier van Justitie, parket Oost Nederland, heeft sinds 2010 een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. Die beloning van 15.000 euro is nog steeds beschikbaar.