Vrienden vermoorde Steenwijker: "We hopen dat de zaak is opgelost"

Vrienden van de in 2010 vermoorde Halil Erol uit Steenwijk hopen dat met de recente aanhoudingen van twee verdachten de zaak eindelijk is opgelost. "Na zoveel jaar zou dat zo'n enorme opluchting zijn." Vanmorgen werd de ex-vrouw van Halil aangehouden, vorige week vrijdag een inwoner van Meppel. De twee waren in 2010 ook al in beeld bij de politie, maar werden toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. "We hebben altijd vertrouwen gehouden in de politie", zegt een woordvoerder van de nabestaanden.

Vrienden willen niet veel kwijt over de vandaag aangehouden ex-vrouw van Halil. "De Turkse gemeenschap in Steenwijk is maar klein. En de ouders van de ex-vrouw wonen hier ook. We willen niet dat er een tweedeling komt in de gemeenschap. Deze zaak heeft al zo'n grote impact."

Emotioneel

We spreken de woordvoerder van de nabestaanden. In 2010 liet hij voor de camera's van RTV Oost al doorschemeren dat de ex-vrouw van Halil zich vreemd had gedragen. "Hun dochtertje zei: Iedereen is verdrietig, behalve mama." Nu zegt de woordvoerder: "Ja, dat was voorbarig van mij toen. Ik deed uitspraken zonder bewijs te hebben, ik was heel emotioneel toen. Zolang er nu ook niets concreet is, moet ik oppassen met uitspraken doen." Bekend is dat het niet goed boterde tussen Halil en zijn ex.

Doorbraak

Hij wil wel zeggen dat ze de berichtgeving heel nauwgezet volgen. "Telkens komen er weer nieuwsberichten over de zaak binnen via whatsapp." Hij laat weten dat er goede hoop is dat de politie deze keer de juiste personen heeft. Er zijn de afgelopen jaren meerdere verdachten in beeld geweest. "Telkens dachten we, zou dit de doorbraak zijn? En dat gevoel is nu niet anders. "

Nieuw DNA-materiaal

Hij vervolgt: "De politie heeft nu niet zomaar deze mensen weer opgepakt. Ze zullen echt iets concreets hebben gevonden." Het vermoeden is dat de politie met nieuwe technieken bruikbaar DNA-materiaal heeft gevonden op of in de zakken waarin delen van het lichaam van Halil waren verpakt. "Wij hopen echt dat het spoedig wordt opgelost."

De moordzaak

Erol zou begin februari 2010 nog met zijn ex-vrouw, kinderen en toenmalige bewoners in een huis aan de Jan Sluytersstraat in Meppel geweest zijn. De man die vrijdag werd aangehouden, was destijds één van de bewoners van dat huis. Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren. Een aantal van zijn ledematen werd een week later ontdekt in zakken in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol. Ook in eenzelfde zak. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.

Onderzoek in 2017

In 2017 werd ook onderzoek verricht naar de dood van Erol. Hierbij werd onder andere forensisch onderzoek gedaan in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen en werd een 39-jarige inwoonster van die stad aangehouden. Dit vond plaats naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Ondanks het uitgebreide onderzoek, kon uiteindelijk niet worden vastgesteld of er een verband was tussen de desbetreffende woning en de aangehouden verdachte met de dood van Halil Erol.

Drugs

Nabestaanden van Halil Erol willen nog wel kwijt dat er een einde moet komen aan speculaties over connecties van Erol met de drugswereld. "Hij zou in de drugs zitten, is vaak in de media geschreven. Maar dat is echt niet waar. Dat kun je aan al zijn vrienden en familie vragen."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie over de zaak? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: