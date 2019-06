Gemeente Borne: niet botulisme, maar E-coli bacterie oorzaak zieke kinderen

Kinderen in Borne die ziek zijn geworden na een bezoek aan het Beekparkfestival in de wijk Bornsche Maten zijn niet ziek geworden door botulisme in het water. Dat stelt de gemeente Borne die de aanwezigheid van de E-coli bacterie in het water als oorzaak van de klachten geeft. Er ontstond onrust na een bericht van de dierenambulance over een zieke meerkoet.

"Omdat er ook meldingen binnenkomen van veel kinderen met buikklachten, die afgelopen weekend tijdens het Beekparkfestival hebben gezwommen in de Bornschebeek, is onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak hiervan", meldt de gemeente Borne in een persbericht. "Vermoedelijk zijn de kinderen ziek geworden door de aanwezigheid van E-coli bacterie in het water", aldus de gemeente.

Onderzoek door Waterschap

De gevonden zieke meerkoet had verschijnselen die volgens de gemeente kunnen duiden op botulisme, maar de kans daarop is erg klein. De gemeente verwijst naar onderzoek dat is uitgevoerd door het waterschap. Volgens het waterschap zijn er geen dode dieren gevonden en is het zuurstofgehalte in het water goed. "Dit wijst er op dat de kans op botulisme in het water heel klein is", aldus de gemeente.

"De kinderen hebben klachten als buikpijn, buikkramp, overgeven en misselijkheid. Dit past bij een besmetting met de E-coli bacterie", legt de gemeente Borne uit.

Water in sloten, beken en rivieren kunnen deze bacterie bevatten. In de Bornschebeek is de kans op de aanwezigheid van deze bacterie relatief groot, omdat deze beek gevoed wordt door het gezuiverde water van de zuivering Hengelo aan de Wegtersweg. Dit water bevat onder andere gezuiverd huishoudelijk afvalwater, dat nog E-coli kan bevatten. De Bornschebeek is daarom niet aangemerkt als zwemwater.

Advies gemeente

Het is belangrijk dat mensen bij klachten voldoende blijven drinken om uitdroging te voorkomen. Bij ongerustheid kunnen mensen contact opnemen met de huisarts. De gemeente waarschuwt nog maar eens om niet te zwemmen in de Bornschebeek, ondank het mooie weer dat er aan komt.