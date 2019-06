Kenrick uit De Krim grijpt vol in een rattenval tijdens ObstakelSlag Slagharen

Voordat Kenrick Klaassen uit De Krim zijn verhaal vertelt, wil hij benadrukken dat hij de organisatie van de obstacle run niets kwalijk neemt. "Ze hebben het parcours verkend, met een stok gezocht naar zaken die niet thuis horen in de sloten. Maar de kans dat je zo'n klem vindt, is zo klein. Nee, ik doe volgend jaar zo weer mee."



Bril vliegt af

Terug naar zondag, naar de Obstakelslag in Slagharen. Kenrick legt het ongeveer vijf kilometer lange parcours af en is aangekomen bij een hindernis in een weiland nabij de Weverijweg. Als hij van de helling naar beneden gaat en in de sloot terechtkomt, vliegt zijn bril af.

Kenrick grijpt in rattenklem tijdens obstaclerun (Foto: Jan Willem Houtepen)

"Tja, da's het risico van het vak", verzucht Kenrick. Met een duiker, die bij de hindernis in de gaten houdt of alles goed gaat, start hij een zoektocht. Met zijn handen voelt hij over de bodem van de sloot, in de hoop op de tast zijn bril terug te vinden in het troebele water.



Pats!

Ineens voelt hij een stekende pijn in zijn hand. Eenmaal boven water blijkt er een rattenval te zijn dichtgeklapt om zijn hand. "Vergelijk het met een muizenval, maar dan ongeveer vier keer zo sterk. Ja, dat komt wel even aan."

Kenrick grijpt in rattenklem tijdens obstaclerun (Foto: Jan Willem Houtepen)

Met de duiker probeert Kenrick zijn hand los te krijgen uit de klem. Dat valt niet mee: "Telkens ietsje loswrikken en dan een klein stukje eruit. We zijn zeker vijf minuten bezig geweest."



Toch finishen

Uiteindelijk vervolgt Kenrick, zonder klem, zijn weg naar de finish. Met een pijnlijke hand, dat wel: "Maar ik kon al mijn vingers nog bewegen, dus ik vermoedde dat er niets gebroken was. Ik durfde het wel aan."



Toch bezoekt hij de EHBO-post en er blijkt inderdaad niets gebroken. Maar hij heeft geluk gehad, wordt hem verzekerd: "Ik kreeg die klem op mijn handpalm, die kan gelukkig wat hebben. Als ik mijn vingers er tussen had gekregen had ik ze maar zo alle vier kunnen breken."



Stram

Alsof hij een flinke spierpijn heeft, zo voelt de hand vandaag. Maar van wie de klem afkomstig is weet hij nog steeds niet. Daarom wil hij graag zijn verhaal doen. Omdat er wel iemand verantwoordelijk is voor die klem in het water. En zowel de boer als de instanties - waterschap, provincie, gemeente - wijzen naar elkaar.

Kenrick grijpt in rattenklem tijdens obstaclerun (Foto: Jan Willem Houtepen)

Tot ergernis van Kenrick: "Als je zo'n val uitzet, weet je toch waar die ligt? Dan zorg je ook dat die weer opgeruimd wordt. Een jager laat zijn geweer toch ook niet slingeren? Nou grijp ik erin - en dat doet verdomde pijn kan ik je vertellen - maar vlak voor ons zijn er kinderen over het parcours gegaan. Daar moet je toch niet aan denken?"