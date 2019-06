VIDEO: heel Nederland vergaapt zich aan dansende boeren, Twentse band scoort er een dikke hit mee

Nadat het filmpje onder de kop ‘Dansen op z’n boers’ op Dumpert is gezet, is het na een dag al ruim 90.000 keer bekeken.



Rondvliegend stro

De formatie De Hakviolen brengt een eerbetoon aan Normaal, de trots van het platteland. Dat betekent dus een show met veel dialectrock, een biertje – of misschien wel twee – rondvliegend stro en jongeren die uit hun dak gaan.

Daarbij kan het er nogal stevig aan toe gaan. Zoals afgelopen zondag tijdens de zomerfeesten in de buurtschap Elshof, onder de rook van Wijhe. De volgende dag verscheen er ineens een filmpje op de veelbekeken website Dumpert.

De beelden trekken veel bekijks. Waaronder boerenjongens die in de lucht springen en ruig tegen elkaar botsen. Een soort variant op het pogoën - zoals het aloude woeste punkers-ritueel heet - maar dan op z’n plattelands dus. Zo pakt een van de boerenknapen zijn maatje vast, zwaait hem heen en weer, terwijl een van de dames spontaan gaat ‘touwtjespringen’ met de rondzwiepende agrariër.

Lawine van reacties

“Nou, we hebben het geweten”, aldus drummer Ronald Roerink. “We worden echt bedolven onder een lawine van reacties. Kijk, normaal gesproken duik je als band liever niet op op Dumpert. Althans, niet met je muzikale kunsten. Maar in dit geval ging het om ons publiek. En ja, het ziet er misschien wat ruig uit allemaal, maar de sfeer was heel gemoedelijk en opperbest.”

Wereldberoemd?

Of De Hakviolen nu ‘wereldberoemd’ in heel het land dreigen te worden? “Ach, vanuit de rest van het land hoeven we niet zoveel te verwachten, maar wellicht levert het voor Noord-Oost Nederland een aantal nieuwe optredens op. En voor de naamsbekendheid is het vanzelfsprekend niet verkeerd. Of zoals wijlen Herman Brood ooit zei: ‘Ze kunnen beter over je fiets lullen dan over je lul fietsen...”