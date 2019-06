Van kabelboom in het dashboardkastje tot unieke kunst

Een teamlid van Team Expeditie Oost spotte Rabahia tijdens het jaarlijkse evenement Kunst in het Volkspark in Enschede. Middels een kort gesprekje en een visitekaartje lukte het ons om met de kunstenaar in contact te komen en een afspraak in zijn atelier te plannen.

Kabels, kabels en kabels

We stuitten op honderden kabels, keurig gesorteerd aan een houten plaat aan de wand. Maar ons oog valt ook op tientallen kabelbomen in dozen die nog gesorteerd moeten worden. "Ik ben vaak te vinden op autosloperijen. Daar vind ik de mooiste kabels, echt fantastisch. Gestreepte, gestipte en af en toe een witte. Dat is lastig om aan te komen, dus wanneer ik een witte vind, ben ik zeer tevreden", aldus een enthousiaste Rabahia.

Het materiaal van een kabelkunstenaar (Foto: Esther Rikken)

Het atelier van de kabelkunstenaar uit Glanerbrug is al evenzo opgeruimd en gestructureerd. "Het maken van de kabelschilderijen is een mega precieze werkje. Je moet er enorm veel geduld voor hebben. Maar .... het resultaat is uniek en ik denk dat ik de enige op de wereld ben die autokabels op deze manier verwerkt".

Het materiaal van een kabelkunstenaar (Foto: Esther Rikken)

Wereldberoemd

"Vijf jaar geleden is mijn leven verandert door deze kunst. Ik werk nog steeds in een autobedrijf maar ooit hoop ik wereldberoemd te worden en te kunnen leven van mijn kabelkunst".

Het materiaal van een kabelkunstenaar (Foto: Esther Rikken)

Team Expeditie Oost is onder de indruk. Dit hebben we nooit eerder gezien, zo mooi en uniek.

Heb jij ook een bijzondere hobby? We horen het graag via expeditieoost@rtvoost.nl!

Kabelkunstenaar Elian Rabahia (Foto: Esther Rikken)