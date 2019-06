Europese Hof zet licht op rood voor Duitse tolheffing

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Duitsland volgend jaar de geplande tolheffing kan invoeren op de Duitse autowegen. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft geoordeeld dat het invoeren van tol voor personenauto's die gebruik maken van Duitse autobanen en rijkswegen in strijd is met het Europese recht.

Dat is goed nieuws voor Nederlandse automobilisten in de grensregio, zoals in Twente, die veelvuldig gebruik maken van de Duitse wegen.

Compensatie Duitse automobilisten mag niet

De Europese rechter vindt dat het Duitse model voor tolheffing de Duitse automobilist bevoordeelt ten opzichte van de buitenlandse autobestuurder. Duitse auto-eigenaren krijgen compensatie voor de tol op autowegen via een belastingverlaging. Buitenlanders krijgen die financiële tegemoetkoming niet.

De Duitse tolheffing, die in zou gaan per oktober 2020, is tegen het zere been van buurlanden Oostenrijk en Nederland die de kwestie voorlegden aan het Europese Hof, nadat de EU-commissie aarzelend akkoord was gegaan met het Duitse tolplan.

Verkapte milieuheffing voor buitenlanders

De Europese rechter heeft nu geoordeeld dat het Duitse model discriminerend is voor buitenlandse automobilisten, die praktisch geheel en uitsluitend worden belast met Duitse milieumaatregelen. Ook is de tolheffing in strijd met de wet voor vrij verkeer binnen de EU-landen.

Duitsland heeft de tolheffing gekoppeld aan de aanpak voor een schoner milieu en het bestrijden van luchtvervuiling die door het autorijden wordt veroorzaakt. De Duitse regering hoopte met de tolheffing eigenlijk 500 miljoen euro per jaar te kunnen innen voor een verbetering van het Duitse wegennet, zo meldt de Berliner Morgenpost.

'Dit scheelt ons een hoop gedoe'

Het bedrijf Flexxolutions met vestigingen in Nederland en Duitsland reageerde verheugd op het nieuws dat de tolheffing voorlopig niet doorgaat. Directeur Martin Nieuwmeijer: "Dit scheelt ons een hoop gedoe en kosten. We hebben veel medewerkers in ons bedrijf die dagelijks de grens over moeten. De vraag over wie de tol moest gaan betalen, de medewerker of het bedrijf, heb ik al meermalen gehad. Daarover hoeven we nu ons hoofd niet meer te breken hoe we dat gaan oplossen."