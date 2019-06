Lancering Europese Arianeraket op het spel door Dedemsvaarts bedrijf

Is het inderdaad 'David tegen Goliath', of is het een 'poppenkast' waarbij PM door middel van 'een soort chantage' meer geld probeert te krijgen dan is afgesproken? Feit is dat de ruzie dusdanig is opgelopen dat het high-tech metaalbedrijf PM (precisiemetaal) weigert om materialen terug te geven aan Airbus. Daar kon zelfs de deurwaarder begin juni niet veel aan doen toen die aankwam bij de vestigingen in Dedemsvaart en Hengelo.

PM Spacetec speciaal opgericht voor Arianeraket

PM kreeg halverwege 2017 de opdracht voor onderdelen van de draagraket. Speciaal voor deze opdracht werd dochterbedrijf PM Spacetec opgericht in Hengelo. Die besteedde het werk weer uit aan moederbedrijf PM in Dedemsvaart en zusterbedrijf PM Aerotec in Hengelo. Een klus van ruim 1,1 miljoen euro. Maar het werk bleek duurder, PM Spacetec kon haar rekeningen aan moeder- en zusterbedrijf niet betalen en vroeg meer geld van Airbus, maar die weigerde te betalen, want volgens Airbus was er een vaste prijs afgesproken.

De ruzie over de prijs van het werk wordt uitgevochten bij de ICC, de International Chamber of Commerce, in Den Haag. Daar gaan PM Spacetec en Airbus binnenkort ruziën over het vuistdikke, ingewikkelde contract. De directeur van PM, Joep Luth, was intussen zo boos dat hij de materialen en producten van Airbus niet meer wilde afstaan. Hij beriep zich op het zogeheten 'retentierecht'. Dat is het recht dat een onderaannemer heeft om, als hij niet betaald wordt, de spullen in beslag te nemen totdat er betaald wordt.

PM beroept zich op retentierecht

En dat 'retentierecht' van PM was vandaag de inzet voor de rechtbank in Almelo. Want Airbus zit met de handen in het haar; het bedrijf wacht een schade van maximaal 50 miljoen als zij het project niet oplevert, en het specifieke freeswerk van PM is van cruciaal belang. Dus zeiden de advocaten van Airbus vandaag dat het 'poppenkast' was, pure 'chantage' om extra geld te krijgen. Volgens Airbus zijn alle PM bedrijven een pot nat, een constructie om Airbus om de tuin te leiden, en moeten zij hun spullen gewoon, 'zoals het contract zegt' inleveren.

Horrorscenario voor Airbus

Volgens PM zijn al haar bedrijven verschillend, dus heeft het moederbedrijf recht op het 'retentierecht' van de spullen van haar dochterbedrijf. En dat het PM menens is blijkt uit het feit dat zij de spullen, die intussen in bewaring liggen bij een speciale instantie, willen verkopen om daarmee een deel van de schulden te verrekenen die haar eigen dochterbedrijf (PM Spacetec) bij haar heeft. Een horrorscenario voor Airbus die eind vorig jaar in Leiden een speciale hal in gebruik heeft genomen om de draagraket te assembleren.

De rechter doet 2 juli uitspraak, of zoveel eerder als mogelijk.