Zwolse rapper Makka aangehouden voor in scène zetten moordpoging

De Zwolse rapper Makka is vandaag aangehouden voor het in scène zetten van een moordaanslag op hemzelf. De politie noemt het 'uitlokking van openlijke geweldpleging en het voorhanden hebben van een wapen'. Hij wordt ook gehoord voor het doen van een valse aangifte. Begin dit jaar oordeelde de rechtbank dat hij een moordpoging op zichzelf in scène had gezet. Twee verdachten die voor de zogenaamde moordpoging in beeld waren, werden daarvoor vrijgesproken.

De nep-aanslag vond vorig jaar augustus plaats in de Zwolse wijk Stadshagen, voor het huis van de rapper aan de Nijerwalstraat. Op het doen van valse aangifte staat een maximum straf van een jaar cel, omdat dit de politie onnodig veel recherchewerk kost. Daarnaast kan het heel vervelend zijn voor mensen die door een aangifte ten onrechte beschuldigd worden.

Nep

Het Openbaar Ministerie verdacht twee mannen ervan dat ze een liquidatiepoging hadden uitgevoerd, maar vroeg later vrijspraak aan toen het er op leek dat alles door de rapper zelf was bedacht. RTV Oost onthulde al voor de rechtszaak dat de moordaanslag in scène was gezet.

Rapper Makka had de nep-aanval bedacht om zijn neefje er voor op te laten draaien. Die was vervroegd vrijgekomen voor de moord op Makka's oom. Daar was de rapper boos over.

Hij vroeg twee aspirant-leden van brotherhood Marron United om het 'klusje te klaren'. Makka was zelf president van die brotherhood. Hij gaf de twee aspiranten zelf een wapen en vertelde hen waar de aanslag uitgevoerd moest worden, namelijk recht voor zijn huis. Zo konden beveiligingscamera's op zijn huis het geheel filmen en deed hij aangifte.

Openlijke geweldpleging

Omdat de aspiranten een wapen hebben getrokken en Makka naar de grond hebben gewerkt, zijn ze wel veroordeeld voor openlijke geweldpleging en wapenbezit. Beiden hebben 137 dagen celstraf gekregen.

Papa!

Volgens het OM heeft het voorval heel veel onrust veroorzaakt. "Ook bij de vriendin van Makka. Die was op het moment van de nep-aanslag chips aan het pakken voor de kinderen en zag het voorval live gebeuren op een scherm van het camerasysteem. Ook de kinderen hebben het zien gebeuren en zijn zich rot geschrokken. Eén van de kinderen schreeuwde nog heel hard: PAPA!"