Wie is de beste buur? Tien Twentse gemeenten doen mee aan Beste Buur Bokaal

Wie is de beste buur? Daar gaat het om in de strijd om de Beste Buur Bokaal. In tien gemeenten in Twente kunnen bewoners hun buurman of -vrouw nomineren, iemand die om wat voor reden dan ook speciaal is.

De bokaal is een initiatief van lokale woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten. Inwoners van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden kunnen een buur nomineren.

John Olde Olthof van Reggewoon legt uit: "Het is belangrijk dat mensen omzien naar elkaar in de buurt. Mensen die dat ook écht doen, willen we in het zonnetje zetten."

Best buur

Vorig jaar was de verkiezing ook, maar toen deden er minder gemeenten mee. Ingrid werd vorig jaar verkozen tot de beste buur in Wierden. Buurvrouw Ans had haar genomineerd. "Het is een hele lieve vrouw en ze staat voor iedereen klaar. Ik ben ziek geweest en ze kwam vaak langs om even te kijken hoe het ging."

Bokaal-winnares Ingrid wordt emotioneel als ze over de prijs praat. "Het is min of meer normaal voor mij om dit soort dingen te doen, vooral als het nodig is. Ik doe het graag, dus het was heel bijzonder."

Ze vervolgt: "Het is een stukje waardering voor hetgeen wat je doet. Dat is niet nodig, maar toch is het leuk dat ze blij zijn met wat je doet."

De Beste Buur Bokaal wordt eind september uitgereikt tijdens de jaarlijkse Burendag, nomineren kan tot 1 augustus.