MC Satudarah blijft verboden, ook in Overijssel

"Leden van Satudarah zijn betrokken geweest bij en veroordeeld voor onder meer mishandeling, medeplegen van poging tot moord, doodslag, poging tot zware mishandeling, Opiumwet-delicten en wapenbezit. Die betrokkenheid is in strijd met de openbare orde", zegt het Gerechtshof. "Het strafrechtelijk optreden tegen individuele leden van Satudarah heeft er niet toe geleid dat het handelen van Satudarah is geëindigd. Om die reden heeft het hof geoordeeld dat het noodzakelijk is dat Satudarah wordt verboden en ontbonden verklaard. Dit verbod treft ook alle chapters van Satudarah."

Overijssel

Satudarah heeft een prominente link met Overijssel. De club heeft van oorsprong z’n wortels in de Molukse samenleving, waarvan ook Overijssel meerdere grote gemeenschappen telt. Gaandeweg veranderde het karakter van Satudarah echter en profileerde het zich als zogenoemde 1%-bende: motorclubs die er prat op gaan dat ze boven de wet staan en leven.



Volop actief in Twente

Vooral de regio Twente lijkt onlosmakelijk verbonden met Satudarah. De Chapter Eastside – zoals de oostelijke afdeling heet – had ooit een eigen motorhome aan de Parkweg in Enschede. Dat ging in 2012 op last van burgemeester Den Oudsten op slot omdat het clubhuis het decor zou vormen voor allerhande criminele activiteiten. Sindsdien leiden de Twentse Satudarah-leden een nomadenbestaan. Meerdere Twentse Satudarah-leden bekleden een vooraanstaande rol binnen de organisatie. Zo is daar kopstuk Michel B., die in Enschede verblijft.

Nieuwe club

Inmiddels hebben veel oud- leden van Satudarah een plek gevonden bij een nieuwe club met de naam Darahbaru, dat 'nieuw bloed' betekent.

In de stad Enschede en op social media vertonen de leden van de nieuwe MC zichzelf met hun leren hesjes. Die lijken qua kleurstelling op die van de verboden club Satudarah, maar zijn net even anders. Het logo van Darahbaru vertoont een schedel met daaronder twee gekruiste skelet- handen. Opvallend detail: op de schedel is het stadswapen van Enschede te zien, waar bloed vanaf druipt. Justitie, politie en gemeente doen onderzoek of er met de oprichting van Darahbaru MC in Enschede sprake is van voortzetting van een verboden club

Darahbaru Enschede (Foto: beeldbewerking RTV Oost)