Slachtoffer gewapende computerdiefstal: "Ik zag de dood voor ogen"

"Ik zag de dood voor ogen", zegt het slachtoffer van een niet alledaagse beroving in de buurt van Deventer. "Ik was bang dat ze me zouden doodschieten, omdat ik had gezien hoe ze eruit zagen." Half augustus vorig jaar werd de man een pistool op zijn hoofd gezet, dat net voor zijn ogen was doorgeladen. De daders waren uit op vier speciale computers.

Het ging de overvallers om vier speciale computers, zogenoemde 'mining rigs'. De twee vermeende overvallers komen uit Deventer. Vandaag hoorden die straffen tegen zich eisen. Het OM wil dat de ene verdachte anderhalf jaar de cel in gaat en de ander wordt veroordeeld tot ruim 150 dagen jeugddetentie. "De daders van deze laffe daad waren alleen uit op financieel gewin en waren zelfs bereid hierbij een wapen te gebruiken", zegt justitie.

Foute boel

Het gebeurde allemaal op 15 augustus vorig jaar. Het slachtoffer had via Marktplaats afgesproken om zijn apparatuur te verkopen aan één van de Deventenaren. In eerste instantie was hij naar een niet bestaand adres geleid, vervolgens naar het Wildezand in Wilp, even buiten Deventer. "Ik vind het zo stom van mezelf dat ik niet doorhad dat het foute boel was", zegt het slachtoffer nu.

Pistool op hoofd

De overvallers toveren dan ineens een wapen voor de dag, laden het door en zetten die op het hoofd van de computerbouwer. "Op je knieën!", schreeuwden ze. "Ik schiet je door de kop!" De computerbouwer doet wat hem gevraagd werd. "Wij hebben niets te verliezen, jij wel. Jij hebt kinderen. Geef me je autosleutels!" De twee overvallers hebben vervolgens nadat ze de computers in hun auto hebben geladen het slachtoffer opgesloten in zijn eigen busje.

De overvallers zijn er vandoor gegaan met zijn speciale apparatuur. Het zijn sterke computers die moeilijke rekensommen oplossen. Als 'beloning' komt er dan (een deel van) een cryptomunt vrij, een digitaal betaalmiddel. De vier mining-computers van het slachtoffer waren 16.000 euro waard. "Ik wilde geld gaan verdienen met die computers", zegt één van de verdachten.

Hannes

De politie kwam uit bij een nu 20-jarige Deventenaar als verdachte. De jongeman is handig met computers. Hij heeft toegegeven dat hij die dag aanwezig was bij de gebeurtenis, maar zegt niet geweten te hebben van het wapen. In zijn huis werd echter een wapen gevonden, dat door het slachtoffer werd herkend. Wie er bij hem was tijdens de overval, wil hij niet zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Toch komt de politie zijn kompaan op het spoor, omdat de eerste verdachte met zijn vriendin over het voorval heeft geappt. In die gesprekken werd de naam van zijn kompaan genoemd, ene 'Hannes'.

Koplampen

Via contacten in zijn telefoon kwam de politie bij de tweede verdachte uit. Die man, eveneens nu 20 jaar, heet Hannes. Hij was in het bezit van een Volkswagen Caddy, een soort auto die door het slachtoffer was gezien. Deze auto had opvallende koplampen, die niet standaard worden geleverd. Deze tweede verdachte zegt zelf niets met het voorval te maken te hebben.

Volgens het OM hebben de twee gehandeld met een vooropgezet plan. "Er werd via Marktplaats een afspraak gemaakt onder een nadere naam en het gekoppelde e-mailadres was moeilijk te herleiden. Daarnaast werd eerst een nep-adres opgegeven, om vervolgens het slachtoffer naar een afgelegen plek te lokken.

Jeugdig

De strafeis tegen de Deventer computer-kenner valt lager uit dan die van zijn vermeende kompaan. Dat komt, omdat hij zich volgens de psycholoog en reclassering jeugdiger gedraagt dan zijn kalenderleeftijd. Hij moet daardoor verminderd toerekeningsvatbaar worden verklaard.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.