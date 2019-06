Opnieuw zorgbureau onder vuur: ditmaal wegens 'bankje spelen' met zorggeld

Het Twentse zorgbureau BiOns verstrekt leningen aan collega-zorgorganisaties. Dit blijkt uit stukken die in het bezit zijn van RTV Oost. Zorgondernemer Trees Zwienenberg erkent dat er leningen worden verstrekt, maar zegt dat daar niets mis mee is: “Alles gebeurt volgens marktconforme rentes en de risico’s zijn goed afgedekt. Deze leningen kunnen worden gezien als investeringen in de zorg.”

door Jan Colijn

De PVV Almelo eist niettemin opheldering. “Het lijkt erop dat BiOns met zorggeld ‘bankje aan het spelen’ is”, aldus PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler.

Directeur Trees Zwienenberg kwam vorig jaar uitgebreid in de publiciteit. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet ging, stelde curator Jacques Daniëls haar wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Die werd becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. Deze gerechtelijke procedure loopt intussen. Zwienenberg zegt deze bestuurdersaansprakelijkheid te betwisten.



Bankroet

Enkele jaren voor het bankroet van Solace - dat was gespecialiseerd in thuiszorg - was Zwienenberg ook al begonnen met BiOns.

BiOns heeft 319 medewerkers en verleent zorg aan circa 2.500 cliënten in heel Noord-Oost Nederland. Het zorgbureau houdt zich behalve met huishoudelijke hulp onder meer bezig met begeleiding van onder anderen cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis.

Leningen

In de jaarrekening van BiOns duiken de namen op van een vijftal zorgorganisaties, waaraan geldbedragen zijn geleend. Volgens Zwienenberg tegen een marktconform tarief van drie procent.



Minister: "Leningen onwenselijk"

Minister Hugo de Jonge antwoordde deze week op Kamervragen dat hij het "onwenselijk" vindt wanneer zorgbureaus leningen verstrekken. "Wat mij betreft richten zorgaanbieders zich op hun maatschappelijke doelstelling. Het verstrekken van leningen aan familie en bekenden valt daar mijns inziens niet onder."



'Niets mis mee'

Zwienenberg benadrukt echter dat bij BiOns de leningen juist ten goede komen aan de zorg. Ze vindt dan ook dat er "niets mis is met de leningen". De organisaties die de leningen ontvangen, zijn volgens haar immers alle zorg-gerelateerd. "Daarbij is ingespeeld op de tendens van de grote personeelstekorten in de zorgbranche. Deze leningen kunnen dan ook worden gezien als investeringen die ten goede komen aan de zorg. En ook de kwaliteit van de zorg voor de cliënt.”

Volgens haar zijn de leningen vooral gebruikt voor het oplossen van personele problemen: niet alleen voor de werving van medewerkers, maar ook voor het opleiden van personeel. "Medewerkers worden opgeleid om op een hoger niveau zorg te verlenen."



Was-service

Zo heeft BiOns een lening van 14.413 euro verstrekt aan stichting Washand in Diepenheim: een bedrijf dat wast en strijkt voor hulpbehoevenden. Van deze lening kon de stichting Washand volgens Zwienenberg nieuwe apparatuur aanschaffen: "Omdat wij dit een erg goed initiatief vinden. Deze stichting is tevens een concept om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt weer nieuwe mogelijkheden op een baan te bieden."



'Niet onverantwoord bezig'

Zwienenberg vindt niet dat ze daarmee risico’s neemt met geld dat eigenlijk bedoeld is voor de zorg. "Het is allemaal geheel verantwoord gebeurd. Deze leningen worden gebruikt voor verbeteringen van de zorg en dit geld wordt allemaal keurig terugbetaald."



Administratieve fout

In de jaarrekening duikt ook een bedrag van 453.299 euro op dat is overgeboekt aan Twente Mozaïek. Volgens Zwienenberg is dit een samenwerkingsverband van meerdere ideële organisaties in de gemeente Hof van Twente en moet het vooral niet worden verward met een ander Twents zorgbureau met een vergelijkbare naam dat begin dit jaar negatief in het nieuws kwam.

Volgens Zwienenberg gaat het bij de overboeking om een administratieve fout van de boekhouder, die het bedrag per ongeluk naar de verkeerde stichting had overgemaakt. Ter ondersteuning laat ze bankafschriften zien, waarin Mozaïek in drie tranches dit geld terugstort. Die bankafschriften dateren van begin dit jaar. Dus nog voordat RTV Oost Zwienenberg hiermee confronteerde, zo benadrukt ze.



PVV wil opheldering

Het Almelose PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler eist nu van wethouder Eugène van Mierlo opheldering over de uitstaande leningen en heeft daartoe raadsvragen ingediend: "Ik wil weten of BiOns met zorggeld 'bankje aan het spelen is'. Bovendien, in hoeverre worden hier financiële risico’s genomen? Zorggeld is niet om mee te speculeren. BiOns heeft dit geld ontvangen om specifieke zorg te verlenen aan mensen die hulp nodig hebben en niet om uit te lenen aan andere partijen."

Ook wil Stöteler van de wethouder weten of BiOns wel marktconforme rentes over de leningen berekent.



Zwienenberg reageert hierop dat een en ander uit de jaarrekening zal blijken.



Overigens is BiOns gevestigd in Rijssen, maar wethouder Ben Beens van de gemeente Rijssen-Holten laat via zijn woordvoerster weten niet op vragen rond de leningen van BiOns in te willen gaan.

SCHRIFTELIJKE REACTIE

Zwienenberg benadrukt in een schriftelijke reactie dat de partijen, aan wie ze de leningen verstrekt, dit geld met name investeren in scholing.



"Personeel wordt opgeleid om op een hoger niveau zorg te verlenen. Het is voor medewerkers lastig om via regulier onderwijs binnen een organisatie vanuit de huishoudelijk hulp door te stromen naar ambulante begeleiding. Met onze opleiding lukt dit wél succesvol. Medewerkers krijgen meer kans tot doorontwikkeling."

"BiOns had de opleidingsactiviteiten van haar medewerkers ook binnen BiOns zelf kunnen uitvoeren, maar heeft ervoor gekozen deze activiteiten in een aparte vennootschap onder te brengen. Voor een goede scheiding van activiteiten. Nu het werkzaamheden betroffen voor medewerkers van BiOns - bedoeld voor cliënten van BiOns - is hier naar onze mening niets mis mee. Het is immers financieel niet anders dan wanneer de opleidingskosten van medewerkers en de opleidingsactiviteiten binnen BiOns hadden plaatsgevonden."



'Niet onder de loep'

Zwienenburg benadrukt verder dat er niets mis is met BiOns, waarbij ze ernaar verwijst dat haar zorgorganisatie probleemloos door de screening van de Twentse gemeenten is gerold: "Wij zijn dan ook niet één van die zorgbureaus die momenteel extra onder de loep worden genomen."