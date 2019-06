Pleidooi voor gedeputeerde voor ouderenbeleid in Overijssel

In Overijssel moet een gedeputeerde verantwoordelijk worden voor ouderenbeleid. Dat vinden 50PLUS en GroenLinks in Provinciale Staten van Overijssel. Ouderenbeleid moet worden toegevoegd aan het takenpakket van één van de gedeputeerden. Dat moet ook kunnen, want er is een extra gedeputeerde bij gekomen, terwijl het takenpakket van die provinciebestuurders nagenoeg gelijk is gebleven.

50PLUS en GroenLinks dienen morgen een motie in tijdens de vergadering die grotendeels in het teken staat van het debat over het coalitie-akkoord en de installatie van Statenleden en gedeputeerden. In die motie verzoeken de partijen het college 'om de portefeuille "ouderenbeleid" toe te voegen als hoofdonderdeel van de bestaande portefeuilles.'

Helft ouder dan vijftig

Volgens de indienende partijen is het niet meer dan logisch dat er een gedeputeerde ouderenbeleid komt in Overijssel aangezien in het collegeakkoord staat dat ouderen er in Overijssel toe doen. In het akkoord wordt ook aangegeven dat de helft van de inwoners van Overijssel ouder dan vijftig jaar is.

Vergrijzing zet door

En het houdt voorlopig nog niet op met de vergrijzing, stellen de partijen. Die zal volgens 50PLUS en GroenLinks nog doorzetten tot 2030 met een uitloop tot 2040. Omdat er heel wat taken op het gebied van ouderenproblematiek op het provinciebestuur af komen is het helemaal niet gek om een gedeputeerde ouderenbeleid te hebben.

Het zou volgens de partijen Overijssel sieren als de provincie hierin landelijk voorloper zou zijn.