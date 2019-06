Eindelijk komt hij er écht: de nieuwe basisschool in Giethoorn

Tussenin

De nieuwe school komt tussen de twee kernen in, net buiten de bebouwde kom van Giethoorn-Zuid aan de Beulakerweg, vlakbij de huisarts. Dit is nu nog agrarisch gebied. Om de bouw van de school mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan dus gewijzigd worden.

Ook dat heeft langer geduurd dan de bedoeling was, vooral over de ontsluitingswegen van de school en de parkeerplekken was nog veel discussie. De school komt langs de provinciale weg N334. Een veilige toegang naar de school, maar ook een goede doorstroming voor het verkeer is dus van belang.

De huidige schooltjes zijn inmiddels erg verouderd. Toch duurde het lang voordat de twee het eens konden worden over een fusie. Van oudsher zijn Giethoorn Noord en Zuid twee aparte kernen, waartussen ook wel wat rivaliteit heerste. Toen er jaren geleden sprake was van nieuwbouw bij het Kulturhus in Zuid, was dat voor de inwoners van Noord niet te verkroppen.

Die tijd is al lang voorbij. Inmiddels beseffen alle inwoners dat één moderne brede school voor Giethoorn de beste keus is. Niet alleen voor de huidige groep jonge kinderen, maar ook om te voorkomen dat jonge gezinnen wegtrekken uit Giethoorn is goed onderwijs in de buurt noodzakelijk.

Lange adem

Het proces heeft wel erg lang geduurd. Steeds als de plannen definitief leken, kwam er wel weer een kink in de kabel. "Beter laat dan nooit", reageert een moeder uit Giethoorn, "Het is een aanwinst voor het dorp. Maar dat het zo lang zou duren, had ik niet gedacht".

Zelf heeft ze er weinig meer aan: "Toen we mijn oudste zoon aanmeldden bij de Zuiderbasisschool, hoorden we dat er snel een nieuwe school zou komen. Daar waren we blij mee, want het gebouw was toen al erg oud. Maar die nieuwe school kwam er maar niet. Inmiddels is mijn zoon volwassen".

Nu eindelijk alle hobbels zijn genomen, wil iedereen snel aan de slag. De bouwer staat al te popelen. De scholen hopen in het schooljaar 2020-2021 samen te verhuizen naar de nieuwe brede school.