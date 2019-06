Topkok Jonnie Boer boegbeeld Cas Spijkers Academie

Tien jaar geleden startte het ROC van Twente met de Cas Spijkers Academie. Destijds werd begonnen met twintig getalenteerde leerlingen. Die kregen les in het toenmalige hotel-restaurant De Lutt in De Lutte. Vier jaar later verhuisde de opleiding naar het huidige ROC-gebouw achter het NS-station in Almelo. Er zijn in Nederland drie vestigingen van de Cas Spijkers Academie: ROC Nijmegen, ROC van Twente en Cingel College.

"Leuk om met jong talent te werken"

Jonnie Boer wil als motivator het culinaire opleidingsniveau in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. "Ik vind het erg leuk om met jonge talenten aan de slag te gaan", vertelt de Zwolse topkok. "Mijn bedrijf (De Librije, red.) is ook groot geworden door te werken met jonge mensen. Met jonge mensen kun je heel ver komen. De jeugd heeft de toekomst."

Iedereen kan zich aanmelden bij de Cas Spijkers Academie, maar niet iedereen mag de opleiding volgen. De academie is bedoeld voor culinair talent. Daar wordt op geselecteerd. Jonnie Boer is er trots op dat hij aan de slag mag als motivator. "Ik ben heel trots op de naam Cas Spijkers. Dat is de man waar ik mee ben opgegroeid en waardoor ik een goeie kok ben geworden."