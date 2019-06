De reuzenteek komt eraan, toch moet je (nu nóg) beter letten op de schapenteek

"Het gevaar zit 'm vooral in de ernstige ziekte die ze kunnen overdragen", aldus tekenexpert Fedor Gassner. "Dat is de Krim-Congo koorts, een ziekte die bloedingen kan veroorzaken en die in 10 tot 40 procent van de gevallen dodelijk kan zijn. De ziekte is wel erg zeldzaam en nog niet gevonden bij teken in West-Europa."

Trekvogels

De teken worden verspreid door trekvogels. "Dat zijn specifieke vogels die in de leefgebieden van de hyalomma-teken voorkomen. Die vogels nemen de teken mee naar Europa. Ze zijn ook gevonden in Noorwegen en Engeland."

"De leefomstandigheden zijn hier nog niet heel gunstig voor de reuzenteek. Vooral richting de herfst zijn de omstandigheden niet gunstig voor de overleving. In Nederland is de kans erg klein om ze tegen te komen", zegt Gassner.

Dankbaar

Volgens Gassner moeten we de reuzenteek dankbaar zijn. "Het is een goede gelegenheid om onze eigen gevaren onder ogen te zien. We moeten letten op ons eigen schapenteekje. Die is erg klein en je ziet hem bijna niet. De kans dat je ziek wordt van een tekenbeet is 2 procent, dat zijn 27.000 gevallen per jaar in Nederland. Best fors voor een beestje dat in je eigen achtertuin kan lopen."

Tekenbeet (Foto: Fedor Gassner)

Ziekte van Lyme

Echt heel bang hoeven we nu dus nog niet te zijn voor de reuzenteek. Onze eigen schapenteek kan namelijk de ziekte van Lyme overdragen. Dorine Slaghekke in Bornerbroek heeft die ziekte en heeft er elke dag last van. "Je voelt het de hele dag. Als ik een slechte dag heb, heb ik veel last van mijn spieren en gewrichten."

Wat Dorine ook lastig vindt aan de ziekte, is dat de ziekte niet erkend wordt door verschillende partijen. "Mijn eigen huisarts lachte mij gewoon uit en bij het UWV achtten ze mij gewoon arbeidsgeschikt."

Betere testen

Ook bij de Lymevereniging merken ze dat patiënten het er moeilijk mee hebben. "We willen dat de ziekte goed getest kan worden en daarmee waar is", aldus Erica Vrijmoet van de vereniging. Daarmee bedoelt ze dat de ziekte dan erkent zal moeten worden. "De testen in Nederland zijn nog niet goed en artsen herkennen de ziekte nog onvoldoende."

Speel ook: de Tekenquiz

Volgens bioloog Gassner kunnen de testen in Nederland verbeterd worden. Mensen gaan voor testen naar het buitenland. Ook Dorine deed dat. "In Duitsland en België zijn ze daar verder in. Daar heb ik mij laten testen en toen bleek dat ik chronische Lyme had", vertelt ze.

De ziekte is dus lastig te constateren, daarom heeft Gassner nog één laatste tip. "Controleer beter op tekenbeten!"