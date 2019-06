Het Twickel College Hengelo groeit al na twee jaar uit jasje: leerlingen tijdelijk naar ander gebouw

Het Twickel College in Hengelo kampt met ruimtegebrek. De school heeft voor komend schooljaar zoveel nieuwe aanmeldingen gekregen dat het ruim twee jaar oude gebouw te klein is geworden. Een deel van de leerlingen krijgt na de zomer les in het klooster dat eerder werd gebruikt door een andere middelbare school in Hengelo: Lyceum De Grundel.

"We werken aan een structurele oplossing op de locatie Woolderesweg en streven ernaar deze in de loop van het komende schooljaar te realiseren. Als dit niet haalbaar is, wordt de oplossing gezocht in tijdelijke huisvesting", schrijft de school in een brief naar de ouders.

Eigen docenten

Voor leerlingen van de eerste, tweede en derde klassen betekent dit, dat zij maximaal één dag per week les krijgen op de tijdelijke locatie. De lessen worden gegeven door de eigen docenten van het Twickel College Hengelo. De ouders van de leerlingen zijn geïnformeerd, meldt de school.

Aantrekkingskracht

De grote stijging lijkt mede veroorzaakt te worden door de ingebruikname van het nieuwe gebouw door Het Twickel Hengelo, nu ruim twee jaar geleden. Het gebouw heeft een flinke aantrekkingskracht op basisschoolleerlingen die in groep acht een keuze moeten maken voor een middelbare school.

In maart zag Het Twickel College het aantal aanmeldingen op de Hengelose locatie flink toenemen ten opzicht van vorig jaar. In 2017 en 2018 bleef de teller steken rond de 250 leerlingen, maar volgend schooljaar telt Het Twickel College 277 nieuwe leerlingen op de Hengelose locatie, een flinke plus.

Groter bouwen

Had de school twee jaar geleden niet groter gebouwd moeten worden? Nee, zegt woordvoerster Loes Koop. "Over enkele jaren krijgen we te maken met een krimp van het aantal leerlingen. We zullen niet elk jaar zoveel aanmeldingen krijgen."

Volgens Koop vinden de docenten het geen probleem om in het klooster les te geven aan de onderbouw. "Ik was er niet bij toen docenten werden geïnformeerd. Ze zien wel in dat dit nodig is", aldus de woordvoerster. De vraag is echter of de school niet te traag heeft gereageerd op het hoge aantal aanmeldingen.

Sinds de cijfers daarover bekend werden, zijn alweer drie maanden verstreken. De school had dus ruim de tijd om eerder maatregelen aan te kondigen. Dat is niet gebeurd.

Geen overhaaste beslissingen

De school maakte pas vandaag bekend dat niet voor alle leerlingen ruimte is in het gebouw aan de Woolderesweg. Volgens woordvoerster Koop is er niet traag gereageerd door de directie op het ontstane probleem. Volgens haar is de tijd genomen om op zoek te gaan naar een goede oplossing en zijn geen overhaaste beslissingen genomen.

Informatieavond

Vorige week werden ouders van brugklasleerlingen al ingelicht over het ruimtegebrek. Dat gebeurde tijdens informatieavonden waarbij de ouders kennismaakten met elkaar en de mentor van de klas van hun zoon of dochter. In die bijeenkomsten is uitgelegd hoe de school het probleem aanpakt.

Volgens Koop is die uitleg door ouders prima ontvangen. Rondvraag bevestigt dit beeld. "Het is ook maar voor één dag in de week", zegt een ouder wiens zoon volgend jaar vanuit Borne naar het Twickel in Hengelo fietst. Dat hij één dag in de week naar een andere locatie moet, ziet zij niet als een probleem.