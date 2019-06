Een trouwbeurs, paardensport, living village en prachtige natuur

CHIO Twente Geesteren

Tot en met zondag is de crème de la crème van de internationale springsport in Geesteren voor de 45e editie van CHIO Twente. CHIO Twente is dit jaar een 5* wedstrijd dressuur én springen geworden. Dit betekent: de allerbeste ruiters van de wereld zijn in Geesteren! Er is van alles te doen, ook voor de niet-paardenliefhebber. Er zijn stands waar je leuk kunt shoppen, modeshows en gezellige feestavonden! Een week vol met jeugdruiters, landelijke ruiters en internationale ruiters. Een week vol topsport!

CHIO (Foto: Peter de Haan)

The Living Village

Tot en met 23 juni strijkt The Living Village neer in Dalfsen. Vijf dagen staat het festival in het teken van duurzaamheid, milieueducatie, gezondheid, muziek, kunst en theater. Hoe stimuleren we elkaar om het beste uit onszelf en onze omgeving te halen? The Living Village laat dit zien, want het is veel meer dan een festival. Het is een beweging. Van over de hele wereld komt een bonte verzameling ‘creatives’ bij elkaar. Van duurzame ondernemers tot sufi-swirlers, van inheemse stamhoofden tot underground vuurartiesten, kunstenaars, muzikanten, groen-mensen, yogi’s en innovatieve ontwikkelaars.

Living Village Festival (Foto: RTV Oost / Peter de Haan)

Trouwbeurs Kampen

Zaterdag is ‘Trouwbeurs Kampen’ het event waar jij ideeën kan opdoen voor jouw bruiloft in de Bovenkerk in Kampen. Een prachtige, authentieke kerk, midden in de oude binnenstad van Kampen. Van weddingplanners, tot grafisch vormgevers, van toplocaties tot trouwpakken. Alles zal aanwezig zijn op één toplocatie. Door middel van workshops en horeca kan je bij ons echt een dagje uit verwachten! Ook is het mogelijk om proefkapsels te proberen en de juiste visagist te zoeken. En natuurlijk is er een modeshow.

Trouwbeurs (Foto: Pixabay)

Stiltewandeling Duursche Waarden

Wat kan de natuur in dit seizoen voor jou persoonlijk betekenen? Samen met de gids van Staatsbosbeheer, die ook zenleraar is, ga je zondag op zoek naar de stilte van de natuur langs de rivier de IJssel. Hij helpt je om je zintuigen open te stellen. Elk seizoen beleef je de natuur weer anders. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kop koffie of thee in Informatiecentrum IJssel Den Nul.

Stiltewandeling (Foto: Pixabay)

Zwerftocht per boot

Zondag is er een heuse ‘Zwerftocht per boot’. Hierbij krijgen de schippers van Natuurmonumenten de vrije hand. 'Meestal varen wij vaste routes. Dit is ook nieuw voor mij, heerlijk', zegt schipper en boswachter Mathiska Lont. Uiteraard begint de vaartocht bij bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster, maar vervolgens kan de reis overal naartoe gaan. In een drie uur durende tocht varen de schippers naar hun favoriete plekjes. Onderweg vertellen zij de mooiste verhalen.

Zwerftocht door De Wieden (Foto: Simon Dirk Terpstra)

