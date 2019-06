Go Ahead Eagles bevestigt komst Deventenaar Elmo Lieftink

Go Ahead Eagles heeft Elmo Lieftink gepresenteerd. De Deventenaar tekende voor een jaar met een optie voor nog een jaar in De Adelaarshorst.

Lieftink komt over van Willem II, waar hij een minder seizoen achter de rug heeft: "Twee seizoenen geleden draaide ik een goed jaar in Tilburg, was ik basisspeler. Helaas moet ik stellen dat afgelopen seizoen uitdraaide op een teleurstelling. Ik kwam niet veel aan spelen toe en wilde graag een andere stap zetten om speelminuten te maken. Dat Go Ahead Eagles zich dan meldde, de club van mijn geboortestad, was extra tof."

Verdedigende middenvelder

"Ik kom het best uit de voeten als verdedigende middenvelder. Voetbal graag van achteruit. Ik ben een echte kilometervreter in het veld. Maak altijd veel meters. Daarnaast kan ik centraal achterin ook opgesteld worden. Ik sta mijn mannetje wel", zegt hij over zijn spel.

Eredivisie-niveau

Technisch manager Paul Bosvelt is blij met de komst van Lieftink: "Elmo is een speler die op Eredivisie-niveau heeft laten zien zich goed te kunnen handhaven. Wij zien in Elmo dan ook een van de sterkhouders voor onze selectie van aankomend seizoen."

Bosvelt en Lieftink (foto: Erik Pasman)