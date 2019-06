Stormloop verwacht bij inloopdag voor vijftig functies Zwolse gevangenis

Tijdens de inloopdag kunnen belangstellenden de sfeer proeven en in gesprek gaan met het gevangenispersoneel voordat ze besluiten om daadwerkelijk op een baan in de Zwolse gevangenis te solliciteren. "We hebben inmiddels ruim zeshonderd aanmeldingen binnen, maar kunnen zaterdag maar tweehonderd potentiële sollicitanten ontvangen."

Walraven: "Eigenlijk hebben we de sollicitatieprocedure met de inloopdag omgedraaid. We zeggen: 'kom voorafgaand aan de sollicitatie eerst maar eens kijken of het werk je leuk lijkt en of het bij je past'. Dat hebben we geweten. Er is zo veel belangstelling, dat we er inmiddels een stop op gezet hebben"

Personeelsleden zullen de belangstellenden op de inloopdag vertellen wat er allemaal komt kijken bij het werken in de Zwolse gevangenis. Het werk is interessant en leuk, maar niet altijd gemakkelijk volgens de medewerkers.

"Ze zitten hier voor winkeldiefstal tot aan zedendelicten en moord. Dan is het wel belangrijk als je hier wilt gaat werken, dat je kunt omgaan met de ethische dilemma's en zonder vooroordeel een gesprek met een gedetineerde aan kunt gaan" Rebecca 27 jaar, inrichtingswerker zorg en behandeling

"Het is een aparte werkomgeving, niet iedereen is geschikt om daar goed in te functioneren. Stressbestendigheid en alertheid zijn vaardigheden die handig zijn. Het kan er soms best weleens spannend aan toe gaan. Het is belangrijk om eerst te onderzoeken of het werk wat voor je is", aldus de Zwolse gevangenisdirecteur.

De meeste van de vijftig vacatures zijn opengesteld vanwege de uitbreiding van het Penitentiaire Psychiatrische Centrum in Zwolle. Die afdeling binnen de gevangenis biedt momenteel plaats aan 120 van de in totaal 350 gedetineerden. De gedetineerden die op deze afdeling vastzitten, hebben allemaal in meer of mindere mate een psychische stoornis.

Stijging delinquenten met psychische stoornis

Van de 22 gevangenissen in Nederland is de PI in Zwolle samen met drie andere Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC's) gespecialiseerd in de opvang van dit soort delinquenten.

Penitiare Inrichting Zwolle (Foto: RTV Oost)

Om aan de toenemende vraag te voldoen, komen er in heel Nederland zo'n vijftig en op de afdeling in Zwolle twaalf nieuwe PPC-plaatsen bij. "Het aantal mensen met een psychische stoornis neemt stelselmatig toe en ‘Den Haag’ verlangt van ons dat we die mensen op vangen."

Waarom er steeds meer verwarde en moeilijk hanteerbare gedetineerden bijkomen, is niet helemaal duidelijk en moet volgens de Zwolse gevangenisdirecteur Joost Walraven 'maar eens goed onderzocht worden'.

Vacatures

In PI Zwolle werken op dit moment zo'n vijfhonderd medewerkers. Met de nieuwe vacatures stijgt het totale personeelsbestand met een kleine tien procent.

Binnen de gevangenismuren in Zwolle verblijven zowel mannen als vrouwen. Er zijn verschillende doelgroepen. Het is een reguliere gevangenis waar mensen hun straf uitzitten. De PI Zwolle doet dienst als huis van bewaring waar mensen in afwachting van hun proces verblijven, en er is een aantal speciale afdelingen zoals de ISD-afdeling voor veelplegers, de GHB-afdeling voor verslaafde gedetineerden en het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) voor delinquenten met een psychische aandoening.

Voor de meeste vacatures zijn er momenteel genoeg aanmeldingen. Na zaterdag begint een speciaal wervingsbureau met de selectie. De Zwolse gevangenis hoopt de procedures in september af te ronden.