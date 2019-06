Is de tolheffing definitief van de baan? Niet iedere grensburgemeester is daar zeker van

De Duitse regering presenteerde in 2015 plannen om tol te heffen. Sindsdien strijden burgemeesters van grensgemeenten tegen invoering; zij vrezen dat de heffing slecht is voor toerisme en mensen die over de grens werken.

'Berlijn probeert het nog een keer'

Toch wil Patrick Welman, burgemeester van Oldenzaal, nog niet spreken van een overwinning. Hij verwacht namelijk dat de Duitse regering een nieuwe poging onderneemt om de 'Pkw-Maut' er tóch door te krijgen.

"Hopelijk komt Berlijn snel tot inkeer", zegt Welman. "Het is aan ons om de politiek in Duitsland te overtuigen dat er andere inzichten zijn, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking boven het innen van tolgeld wordt gesteld."

De Europese rechter heeft de plannen voor een Duitse tolheffing een halt toegeroepen, omdat de maatregel indruist tegen de regels voor vrij verkeer binnen de EU. Bovendien wordt de buitenlandse automobilist in Duitsland gediscrimineerd door de tolheffing, omdat de Duitse auto-eigenaren compensatie krijgen via een belastingverlaging. Die tegemoetkoming is er niet voor buitenlandse auto's.

Ook Rob Welten, burgemeester van Haaksbergen, is in eerste plaats blij met de uitspraak. Als voorzitter van het Nederlands-Duits-samenwerkingsverband Euregio zet hij zich al jaren in voor het 'wegwerken van belemmeringen' in de grensregio. De tolheffing ziet hij dan ook als een flinke stap terug.

Midden in Europa leven

"De tolheffing is niet alleen slecht voor mensen die werken over de grens, maar ook voor toerisme is het een stap achteruit", legt Welten uit. "We willen midden in Europa leven, en realiseren niet altijd dat nationale besluitvorming daar tegenin kan druisen."

Net als Welman houdt ook Welten een slag om de arm. "Als ik het goed begrijp, zegt het Hof dat het plan indruist tegen de grondprincipes van de EU. Maar wat het écht betekent, moeten we nog afwachten."