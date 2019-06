Praat mee: We moeten drones in gaan zetten om bedrijventerreinen te beveiligen

We moeten drones in gaan zetten om bedrijventerreinen te beveiligen

De resultaten van een proef, uitgevoerd in Enschede, zijn positief: drones die automatisch reageren op sensoren die afgaan zijn sneller en goedkoper dan beveiligers én lossen het chronische tekort aan beveiligers op.



Doen, zou je denken. Maar de wet staat het gebruik van zogenoemde 'automatische' drones (nog) niet toe. Sowieso zijn de regels voor drones nog erg streng. Zo mag je niet boven bepaalde gebieden vliegen. En dan is er nog het vraagstuk privacy: is dat belangrijker dan veiligheid?

