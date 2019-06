Weerman Martin Bosch: "Vanmiddag jagen fikse buien de warmte de provincie uit"

Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code geel afgegeven, vanwege onweer, hagel en zware windstoten. Die weerwaarschuwing geldt voor het hele land, maar met name in het oosten - en dus in onze provincie - moet men zich opmaken voor 'onstuimig weer'.

Weerman Bosch over het weer van woensdag 19 juni 2019

Dat beaamt ook onze weerman Martin Bosch. "De buien vanmiddag zullen de warmte verjagen. Het is even de vraag hoeveel last we ervan gaan hebben, want plaatselijk kan het veel verschillen. Maar ik houd rekening met fikse buien, hagel, onweer en windstoten."

Drukkend

Met het gevolg van die buien, koelere en minder drukkende lucht, zijn veel mensen misschien wel blij, denkt Bosch. "Het is vanochtend erg warm. Misschien lopen de temperaturen midden in de bebouwde kom wel op tot dertig graden, dat zagen we immers gisteren ook. In combinatie met de hogere luchtvochtigheid kan het dus erg broeierig aanvoelen. Dat vinden de meeste mensen niet zo prettig."

De weerwaarschuwing van het KNMI duurt tot twaalf uur vannacht. Daarna moet de rust in de hele provincie weer teruggekeerd zijn.