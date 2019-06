Enschede moet opnieuw fors bezuinigen: "Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk"

Enschede moet opnieuw fors bezuinigen. De gemeente krijgt, net als andere gemeenten, veel minder geld van het Rijk. Met name in het sociaal domein moet er structureel veel geld bij. Volgens het college van burgemeester en wethouders zijn 'pijnlijke keuzes onvermijdelijk'.

Het college liet eerder al weten dat de rek uit de gemeentelijke financiën is. De afgelopen jaren is er voor meer dan 115 miljoen euro bezuinigd. Ondanks dat het Rijk extra middelen voor jeugdhulp heeft toegekend, is dit voor de gemeente niet voldoende om het structurele tekort af te dekken.

Op de schop

Binnen het sociaal domein is al tien miljoen euro bezuinigd. Enschede legt nu structureel 1,8 miljoen euro bij per jaar. 'Daarvoor moeten alle zeilen worden bijgezet. Dit doen we onder andere door de wijkteams anders in te richten. Ook wordt de reserve voor het sociaal fonds tot 2022 aangevuld.'

Ook wil het college de huishoudelijke hulp vanaf 2021 op de schop nemen. Daarbij doet het een beroep op 'het zelfoplossend vermogen van inwoners'.

Contrast

Door incidentele meevallers is in 2018 nog een positief resultaat geboekt. Toch zijn de tekorten zo groot, dat er de komende jaren flink bezuinigd moet worden en de reserves maximaal moeten worden gebruikt.

Op de lange termijn is die situatie volgens het college niet houdbaar. “Het contrast met de economische voorspoed in de stad is nog groter geworden en laat zien dat een gemeente met de omvang van Enschede nauwelijks meeprofiteert”, aldus wethouder financiën Eelco Eerenberg.

Lange baan

Wensen die in het coalitieakkoord stonden, worden voorlopig op de lange baan geschoven totdat er weer financiële ruimte is. Om welke wensen dat gaat, is niet bekend.

De bijdrage aan zwembaden worden vanaf 2023 gehalveerd en de ambities op het gebied van drones en dienstverlening aan ondernemers worden bijgesteld. Hoe dat concreet vorm wordt gegeven, moet nog besproken worden.

Investeringen

Wel wordt geïnvesteerd in mobiliteit, economie en veiligheid. Ook de realisatie van sportcampus Diekman gaat gewoon door, net als een bijdrage aan de multifunctionele accommodatie de Zweede en Museum Buurtspoorweg.



Voorafgaand aan de stedelijke commissie van 24 juni vindt er een motiemarkt plaats waar raadsleden in gesprek kunnen met initiatiefnemers uit de stad. Data voor de inhoudelijke behandeling van de zomernota in de stedelijke commissie en gemeenteraad volgen binnenkort.