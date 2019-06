Huisartsen platgebeld over klachten eikenprocessierups

De symptomen: rode bultjes op armen, benen of rug of in ergere gevallen rode en gezwollen ogen. "Mensen worden knettergek van de jeuk", zegt Van Grafhorst, die ook bestuurslid is van huisartsenkring Twente. "Het houdt mensen echt uit hun nachtrust."

Op de pagina Thuisarts.nl, opgesteld door huisartsen, is het meest gezochte onderwerp van de afgelopen dagen de eikenprocessierups.

"Niet krabben en wrijven"

Wat kun je eraan doen? "In elk geval niet krabben en wrijven", aldus Van Grafhorst. "De plekken spoelen of tape over de huid plakken zodat de haartjes verwijderd worden, kan helpen. Maar het zijn allemaal lapmiddelen, want de jeuk kan enkele weken aanhouden."

"De basis is: die rups moet uit de bomen weggezogen worden. Maar de meeste gemeenten kunnen het werk helemaal niet aan. Daar moet echt goed naar gekeken worden, want het veroorzaakt voor een grote groep mensen wel een probleem."

Allergische reacties

Heftige allergische reacties komt Van Grafhorst weinig tegen. Als mensen benauwd worden, dikke oogleden, dikke lippen of een dikke tong krijgen, dan moeten ze meteen contact opnemen met de huisarts. Komt een brandhaar in je oog, dan moet meteen contact worden gezocht met een oogarts.