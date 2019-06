Van Hijum waarschuwde voor China maar gaat wel weer op handelsmissie, SP wil weten waarom

Waarom gaan Commissaris van de Koning en gedeputeerde Eddy van Hijum in augustus mee met een handelsmissie naar China? Dat wil de SP in Overijssel graag weten. Vooral omdat gedeputeerde Van Hijum vorig jaar nog waarschuwde voor het drijven van handel met Chinezen.

Van Hijum zei dat vorig jaar september na een handelsmissie in China. Achteraf gaf hij aan dat we "minder naïef" moeten zijn. Volgens Van Hijum zijn de Chinezen uit op onze kennis en technologie, waardoor we onze concurrentiepositie verliezen. Het verbaast fractievoorzitter Harrie Broekhuijs van de SP dat Van Hijum ondanks die eerdere kritische noot in augustus toch weer van de partij is.

Niet vreemd

Volgens Rob de Wijk, deskundige op het gebied van internationale betrekkingen, is het juist helemaal niet vreemd dat Van Hijum opnieuw naar China vertrekt. "Het één hoeft het ander niet uit te sluiten", zegt De Wijk, die het overigens roerend eens is met Van Hijum. "Maar je moet handel blijven drijven met China", vindt hij.

Het land is simpelweg te groot om te negeren. Maar voorzichtigheid is zeker geboden, waarschuwt De Wijk. "Je moet niet naïef zijn en weten wat je doet. Als je handel drijft met China weet je dat je ook technologie moet overdragen." Daar moeten bedrijven dus goed over nadenken, adviseert De Wijk.

De SP heeft meer bedenkingen bij de handelsmissie naar China. Zo wil de partij weten wat de noodzaak is om naast alle Nederlandse handelsdelegaties ook als provincie naar China te gaan. De partij wil ook weten welke Overijsselse bedrijven mee gaan.

Hongkong

Ook de politieke situatie zit de SP dwars. Broekhuijs refereert onder meer aan de gespannen situatie in Hong Kong waar honderdduizenden mensen de straat op gingen om te demonstreren tegen voorgenomen wetgeving waarmee verdachten aan het vasteland van China kunnen worden uitgeleverd om daar berecht te worden.

De demonstranten zijn bang dat versimpeling van uitlevering van verdachten aan de rest van China het eigen rechtssysteem ondermijnt. Het rechtssysteem van HongKong is ingericht naar Westers voorbeeld.

Broekhuijs wil van het provinciebestuur weten zij bereid is af te zien van de missie en die een jaar uit te stellen. Hij ziet het liefst dat de missie helemaal wordt afgelast, maar verwacht dat provincie Overijssel gewoon gaat.