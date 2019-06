Broer Enschedese MH17-slachtoffers: "Berechting doet mij niet veel"

"Sinds 17 juli 2014 is er geen dag geweest dat ik er niet aan heb gedacht", vertelt Willem Goes. Op die dag kwamen zijn broer Paul uit Enschede en diens vrouw en dochter om het leven bij de aanslag op de MH17 in Oekraïne. Dat vandaag bekend werd gemaakt dat er vier mensen berecht gaan worden, is voor hem niet belangrijk. "Het is een typisch geval van domme pech geweest. De verantwoordelijken zullen sinds die fatale dag toch al een vervelend leven hebben."

Het onderzoeksteam Joint Investigation Team (JIT) maakte vandaag bekend dat er vier verdachten zijn en dat het proces op 9 maart moet beginnen, met of zonder de aangeklaagden.



Goes was vanochtend zelf niet aanwezig bij de nabestaandenbijeenkomst die voorafgaand aan de persconferentie werd gehouden. "Na de ramp heb ik twee bijeenkomsten meegemaakt en daar voelde ik mij zo niet op mijn gemak, dat ik besloten heb ze niet meer bij te wonen. Dat wil niet natuurlijk niet zeggen dat ik het nieuws niet volg. Ik was vandaag ook heel benieuwd naar de resultaten van het JIT. Ik vind het buitengewoon knap wat het onderzoeksteam gepresteerd heeft in relatief korte tijd. Ik ben heel benieuwd hoe dit een vervolg gaat krijgen."



'Domme pech'

Persoonlijk vindt Goes het niet belangrijk te weten wie er achter de aanslag zit. "Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in wat er is gebeurd die 17e juli. Om te weten wat er gebeurd is, ontkom je er niet aan mensen met naam en toenaam te noemen om te weten wat hun rol in het geheel is geweest. Dus het is zeker goed om alle losse stukjes op hun plek te kunnen leggen."

Dat er mensen vervolgd worden, vindt Goes niet belangrijk. "Ik heb daar niet zo heel veel gevoel bij. Ik ben er echt van overtuigd dat de verantwoordelijken niet met opzet een burgervliegtuig uit de lucht hebben geschoten. Ook gezien de omstandigheden in Oekraïne in 2014 is het volgens mij een typisch geval van domme pech geweest. En ja, dan ga ik er vanuit de mannen die hier verantwoordelijk zijn sinds die fatale dag toch al een vervelend leven hebben. En dan maakt een straf vanuit een Nederlands Gerechtshof volgens mij ook niet heel veel meer uit."