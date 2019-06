De aanwezigheid van De Witte is dinsdagavond niet te missen op het kunstgrasveld van HVV Hengelo. Met z'n harde stem, kordaat optreden en hamerend op discipline boezemt hij nog altijd ontzag in. "We hebben een aangepast programma vanwege het warme weer, maar we maken er vanavond geen wandelclub van", deelt hij de jeugdspelers mee.

Verdraaide knie

Manny de Witte speelde een aantal jaren betaald voetbal, eerst bij Heracles en later bij VV Oldenzaal. Op 23-jarige leeftijd maakte een verdraaide knie een eind aan z'n profcarrière. De Witte werd trainer en stond op het veld bij diverse amateurverenigingen zoals DKB uit De Krim en Rood Zwart uit Delden. De laatste jaren is hij actief bij HVV Hengelo, waar hij op handen wordt gedragen.

Bijna 80-jarige voetbaltrainer HVV Hengelo denkt nog lang niet aan stoppen (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Gniffelen

"Hé, opletten, een trein kijken we na, niet de bal. Een keeper mag best ook z'n handen gebruiken hoor, dat is niet verboden", brult De Witte over het veld als de doelman een bal laat passeren. Aan de kant wordt door een paar ouders gegniffeld over opmerkingen van De Witte, "Het is een bijzondere man en mijn zoon moest even wennen, nu loopt hij met Manny weg."

Discipline

Voor De Witte is discipline de basis van een geslaagde training. "Voor je het weet zit er één in de boom en loopt een ander bij de Waarbeek, dus hou ik ze bij de les." De trainingen gaan ook na afloop van het seizoen zo lang mogelijk door. "De kinderen komen anders nauwelijks buiten en zitten de hele dag op de computer of voor de tv."

De voetballertjes, gehuld in shirts van Europese topclubs, rennen over het veld en doen wat Manny zegt. "Hij heeft een harde stem en is best streng, maar hij wil ons beter maken."

Postzegels

Aan stoppen moet De Witte niet denken: "Dit is mijn hobby en m'n leven, ik zou niet weten wat ik anders moet doen, postzegels verzamelen? Ik heb er zelfs nog nooit een geplakt." Om de inspanningen van De Witte voor de vereniging te onderstrepen heeft HVV Hengelo enkele jaren geleden een jeugdtoernooi vernoemt naar de bijna 80-jarige jeugdtrainer.