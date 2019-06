De Gier gepresenteerd in Deventer: "Voor mij is dit een frisse start"

Jack de Gier heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij Go Ahead Eagles. De trainer wil vanaf het begin meedoen om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie. "Voor mij is dit weer een frisse start."

"Dit is een club die mij aanspreekt", zegt De Gier die in het seizoen 1994/1995 een jaar het rood en geel droeg. "Ik heb hier gewoond en het is een volkslub die bij mij past."

De Gier treft een club in mineur na de misgelopen promotie tegen RKC en het vertrek van trainer John Stegeman naar concurrent PEC Zwolle: "De club heeft een tik gekregen, maar in de gesprekken heb ik gemerkt dat dat ook weer vrij snel verdwenen is. De lijn die onder de vorige trainer is ingezet gaan we doorzetten."

En dus wil De Gier ook net als vorig seizoen meedoen om de bovenste plaatsen. "Ik denk dat de competitie vergelijkbaar is met vorig seizoen. Wij hebben ongeveer de vijfde begroting. Nu promoveert natuurlijk ook de nummer twee, dat kan wat langer houvast bieden in een seizoen. We moeten zorgen dat we net als vorig jaar weer vanaf het begin van het seizoen gaan meedoen."

Twee maanden geleden werd De Gier bij NEC ontslagen na slechte resultaten. "Voor mij was dat een hele moeilijke periode. Ik kreeg voor het eerst in mijn loopbaan te maken met tegenslag. Ik heb er veel dingen meegemaakt die ik in mijn tijd bij Almere City niet had meegemaakt. Het is een heel leerzaam jaar geweest."

Zondag begint Go Ahead Eagles aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen als de selectie zich meldt in Twello. "Achter de schermen is er natuurlijk gewerkt aan de selectie. Daar is al veel werk in verricht en daar gaan we in de komende weken verder vormgeven. Ik vind dat er best een goed geraamte staat en er zal hier en daar nog wel wat bijkomen."

Lees ook: Bosvelt dacht zelf nooit aan een vertrek: "Te veel supporter voor"