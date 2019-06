Bosvelt dacht zelf nooit aan een vertrek: "Te veel supporter voor"

Net als voor eigenlijk iedereen in Deventer kwam het vertrek van John Stegeman ook bij Paul Bosvelt als een donderslag bij heldere hemel. Maar dan eigenlijk zonder hemel, want die was net aan de ogen van de technisch directeur voorbij getrokken. Een uur na de krankzinnige wedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-5) kreeg Bosvelt het nieuws op de tribune van de Adelaarshorst te horen: "Ik was te beduusd om er zinnig op te reageren."

In Deventer is woensdag Jack De Gier gepresenteerd als de opvolger van de naar PEC Zwolle vertrokken Stegeman. "We moeten door. Het is een cliché, maar dat is ook voetbal", zegt Bosvelt die angeslagen het nieuws van Stegeman tot zich nam.

"Omdat ik nog zo met die wedstrijd tegen RKC in mijn hoofd zat kon ik er eigenlijk nauwelijks normaal op reageren. Ik heb nog wel gezegd dat ik het dapper vond. Natuurlijk vind ik het jammer. Je commiteert je aan elkaar, en aan het eind blijkt ook maar weer dat het allemaal makkelijk gezegd is."

Toch wil Bosvelt het wel relativeren: "Uiteindelijk is dit ook voetbal. Zeker als je carriere wilt maken moet je soms keuzes maken die niet iedereen leuk vindt." Zelf dacht hij niet aan een vertrek: "Ik ben veel meer supporter en zit in een hele andere rol. Ik probeer op de lange termijn hier wat neer te zetten."

De opvolger van Stegeman is dus oud-speler Jack de Gier. "Hij past binnen ons profielschets die we al hadden opgemaakt toen we vorig jaar een trainer zochten. We hebben met een aantal mensen gesprekken gevoerd, maar hij past bij de club en onze manier van voetballen. Een klein voordeel is dat hij hier ook gespeeld heeft."

Zondag staat De Gier voor het eerst op het trainingsveld in Twello.