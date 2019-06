Brand in schuur van winkel Dedemsvaart door blikseminslag, ook schade in Hengelo

Het omgeslagen zomerweer heeft de brandweer in onze provincie al flink aan het werk gezet. In Dedemsvaart zijn de hulpdiensten groots uitgerukt vanwege brand door blikseminslag in een schuur van een winkel. In Hengelo doen vanwege dezelfde oorzaak stoplichten het niet meer door stroomuitval.

De brand in Dedemsvaart woedt in een schuur van een winkel aan de Julianastraat. Omdat de brand midden in het centrum plaatsvindt, heeft de brandweer direct veel mensen en materieel ingezet. Ook is de omgeving afgezet.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat zijn collega's maar moeilijk bij de brand kunnen komen en dat het vuur daarom lastig is te bestrijden.

Hengelo

In Hengelo heeft het onweer ook zijn sporen achtergelaten, zij het in mindere mate dan in Dedemsvaart. In een woning aan de Iepstraat is de stroom uitgevallen door blikseminslag.

Daardoor zitten bewoners en buren zonder stroom. Ook stoplichten op de Beukweg en de Bornsestraat doen het als gevolg van de blikseminslag niet meer.