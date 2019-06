Hardenbergse basisschool met treinticket voor 240 reizigers naar Emmen

Een groepsticket voor 240 personen, dat verzoek krijgt Arriva niet dagelijks. Dus was het even schrikken voor de vervoerder, maar toch is het vervoer per trein voor de Hardenbergse basisschool De Doekesschool geregeld. De directeur van Arriva belde de schooldirecteur een dag later dat het groepsticket was geregeld.

Zo konden groep 2 tot en met 7 vanochtend in stijl met de zogeheten 'Wildlands-trein' naar de dierentuin in Emmen. "Normaal gaan we met de bus, maar we gaan naar Wildlands. Hier in Hardenberg hebben we een station en in Emmen ook, dus de keuze was snel gemaakt", vertelt schooldirecteur Gerko Warner.

Onder de stoelen

Dat de bus dit jaar voor de trein is ingeruild, zegt niet dat de leerlingen zich niet bij terugkomst als grap kunnen verstoppen onder de busstoelen. "Een trein heeft banken waar ze onder kunnen. De leerlingen vinden er wel wat op", zegt de directeur.

Als de speciale trein richting Emmen op het perron arriveert gaat er een groot gejuich op. De kinderen gaan in groepjes de trein in. Een operatie die opvallend snel verloopt. Als de trein vertrekt, zwaaien tientallen ouders vanachter een hek hun kinderen uit.