Alianna Dijkstra pleit voor meer aandacht voor autisme in de kerk

Bij journaliste Alianna Dijkstra uit Mastenbroek werd op latere leeftijd de diagnose autisme gesteld. Ze was er niet blij mee, "want het gaat nooit meer over". Maar nu heeft ze meer grip op haar leven. "Ik weet nu precies wat ik wel en niet moet doen." Ze schreef diverse boeken over autisme. In haar laatste boek Is er een hemel voor autisten? praat ze met lotgenoten over autisme en geloof.

Want veel mensen die lijden aan autisme lopen met hun geloof vast in de kerk. Ze ervaren de kerkdienst als veel te druk, of ze begrijpen de symbolische taal niet. En de bijbel stat vol met symbolische taal. Veel autisten zijn geneigd die taal letterlijk te nemen. "Jezus die in je hart woont. Maar hoe zit het dan als je een harttransplantatie ondergaat? Krijg je dan het geloof van die ander?" Het lijkt een flauwe of irrelevante vraag maar het kan een autist helemaal uit balans brengen.

Een prikkelarme kerkdienst

Arjan uit Zwolle (hij wil niet met zijn achternaam genoemd worden) heeft een hele zoektocht naar zijn ideale kerk achter de rug. Hij weet van zichzelf dat hij niet goed tegen prikkels kan. "Een band met opwekkingsliederen in de kerk? Nee, liever niet." Maar ook een gezamenlijke maaltijd met veel kerkgangers trekt hij niet. "Al dat gewauwel, daar kan ik niet tegen."

Ook worstelt Arjan heel erg met al die verschillende opvattingen in de kerk, bijvoorbeeld over homoseksualiteit of vrouwen als predikant. Het liefst zou hij horen dat er maar één waarheid was. "Die mensen die met hun kwade koppen tegenover elkaar staan, ik kan er niet tegen". Het is voor hem moeilijk om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.

Alianna portretteert in haar boek mensen uit verschillende kerkgenootschappen. Ook komen professionals aan het woord die werken met cliënten met autisme.

