'Boeren die bedrijf verplaatsen voor natuurherstel dupe van uitspraak over PAS'

In de brief van de veertien organisaties die in Overijssel zijn verenigd in het collectief 'Samen werkt beter' wordt een agrariër als voorbeeld aangehaald. "Er is ons op dit moment in ieder geval één situatie bekend waarbij een ondernemer zijn oude bedrijf heeft verkocht en de bank afziet van financiering van het nieuwe bedrijf", schrijven de organisaties.

Jaren dubben

Door de uitspraak van de Raad van State moet éérst natuurherstel bereikt zijn voordat economische ontwikkeling mag plaatsvinden. Samen werkt beter stelt in de brief aan de minister dat natuurherstel nu juist lijkt te stagneren. "Een deel van de plannen is nu in uitvoering. Betrokken agrarische ondernemers nemen, na jaren van dubben en onderhandelen, een dapper besluit om mee te werken aan verplaatsing van hun bedrijf. Hoe groot is hun (en onze) schrik dat de uitspraak van de Raad van State nu roet in het eten gooit!".

"Er is ons op dit moment in ieder geval één situatie bekend waarbij een ondernemer zijn oude bedrijf heeft verkocht en de bank afziet van financiering van het nieuwe bedrijf, omdat er geen onherroepelijke vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is. Wij roepen u op zorg te dragen voor het oplossen van acute knelpunten van ondernemers die op deze wijze buiten hun schuld hun bedrijf dreigen te verliezen."

Geen vergunningsplicht

De organisaties achter Samen werkt beter roepen ook de Provinciale Staten op tot steun. De spanning tussen landbouw en natuur kan door de uitspraak van de Raad van State gemakkelijk escaleren, stelt Samen werkt beter. De organisaties pleiten ervoor natuurherstelmaatregelen vrij te stellen van een vergunningsplicht zodat geen onnodige vertraging optreedt bij de uitvoering.