N35 maand op de schop tussen Wierden en Raalte: zware overlast verwacht

De N35 tussen Raalte en Wierden wordt deze zomer op verschillende delen afgesloten. Ook de parallelweg gaat op de schop. Rijkswaterstaat waarschuwt voor vertragingen en drukte op de omleidingsroutes. Tussen 1 juli en 5 augustus is steeds een deel van de weg afgesloten voor verkeer.

Het asfalt wordt vervangen door geluiddempend asfalt. Ook worden er glasbolreflectoren in de weg en reflectorschildjes en paaltjes in de berm geplaatst. Hierdoor moet de scheiding tussen rijbaan duidelijker worden en moet voorkomen worden dat weggebruikers via de berm naar de parallelweg rijden.

Afsluitingen

Van maandag 1 juli 6.00 uur tot zaterdag 6 juli 6.00 uur is de zuidelijke parallelweg afgesloten. Een week later, van maandag 8 juli 6.00 uur tot zaterdag 13 juli 6.00 uur is de noordelijke parallelweg dicht.





De N35 is van maandag 15 juli 6.00 uur tot maandag 5 augustus 6.00 uur volledig dicht vanaf de parallelweg na de spoorwegovergang bij Mariënheem tot de Grotestraat in Nijverdal.

Het gedeelte tussen Mariënheem en Nijverdal, inclusief de Salland-Twentetunnel, is van maandag 22 juli 6.00 uur tot vrijdag 2 augustus 6.00 uur volledig dicht in beide richtingen. Het gedeelte tussen de tunnel en de kruising met de N350 is van maandag 22 juli 6.00 uur tot donderdag 25 juli 22.00 uur dicht.



De noord-zuidverbinding, de N347, vanaf en door Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen blijft beschikbaar.



Vertraging

De regionale omleidingsroutes hebben een beperkte capaciteit, waardoor er grote kans is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen tot een half uur. De omleidings- en adviesroutes zijn aangegeven op borden boven en naast de weg.