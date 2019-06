Almelo overweegt rigoureuze bezuinigingen op subsidies

"We hebben een gat van vijf miljoen. Dat moet gedicht worden", sprak wethouder Alex Langius de gemeenteraad toe in een politiek beraad. Langius vertelde dat het college nadenkt over een bezuiniging van tien procent op de totale subsidiepot van bijna dertig miljoen euro. Ook een minder intensief onderhoudsniveau van de openbare ruimte kan een besparing opleveren. "Je wilt het niet, maar we moeten", aldus de wethouder.

'Substantieel geld'

Over de eventuele plannen om tien procent te bezuinigen op subsidies zei Langius: "Dan hebben we het over substantieel geld." Om eraan toe te voegen dat het wel tot drie jaar kan duren voor zo'n bezuiniging helemaal is gerealiseerd. Gesubsidieerde instellingen moeten volgens de wethouder de tijd krijgen zich aan te passen wanneer er minder subsidies binnenkomen. "Dit kan een denkrichting zijn voor de raad. Spreekt het aan of niet?", besloot Langius.

'Radicale keuzes maken'

In eerste instantie wilde de wethouder geen bezuinigingspercentage noemen, maar op aandringen van raadslid Fred Gerritsen van DemocratenNu deed hij dat toch. Voor Gerritsen was de boodschap duidelijk. "We moeten niet langer denken dat we het kunnen doen met kleine kaasschaaf-effecten. We moeten radicale keuzes maken om een structureel tekort weg te kunnen werken."

Almelo heeft al vele jaren moeite om jaarlijks de begroting sluitend te krijgen. De stad heeft er al een aantal flinke bezuinigingsrondes op zitten en staat onder verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Volgende week donderdag wordt duidelijk wat de raad van de 'denkrichting' van het college vindt. Dat gebeurt tijdens het vaststellen van de Perspectiefnota 2019.