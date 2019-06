Expeditie Oost: Is de oogst gelukt dit jaar? En ambachtelijk werk in Luttenberg

Weet u het nog? Die vorst die we dit jaar hadden. Een aantal maanden geleden vreesde Jos nog voor het ergste. Zijn oogst liep gevaar. Dat zou hem veel geld gaan kosten, dus nam hij voorzorgsmaatregelen en dekte hij vijfenhalf hectare met verschillende soorten fruit af. "Het is gelukkig goed gekomen en we kunnen spreken van een mooie oogst, maar nu begint het echte werk pas", zegt Jos.

Handen uit de mouwen

En daar is geen woord aan gelogen, want in een tijdsbestek van 7 weken moet vijfenhalf hectare fruit worden geplukt én verkocht in de winkel. "In de komende weken gaan we met man en macht aan de slag om de bomen kaal te plukken en dat doen we met een gezellige groep. We beginnen 's ochtends om 8 uur en stoppen een keer tegen het middaguur. De koffie en koek krijgen ze van ons, dat hebben ze na dat werk wel verdient", zegt Jan met een knipoog.

Ons bezoekje aan Rossum was de kers op de taart! (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Ons bezoekje aan Rossum was de kers op de taart!

Kwaliteit staat centraal

Jaren terug was Jos nog in het bezit van maar liefst 35 hectare land, maar tegenwoordig is dat nog maar 5 hectare. "Daar hebben we heel bewust voor gekozen, omdat wij niet meer willen leveren aan de groothandels. De prijs is moet altijd lager en het kwam de kwaliteit van de producten ook niet ten goede. Daarom hebben wij toen besloten om een groot gedeelte van het land te verkopen en om kwaliteit voorop te laten staan." De komende weken mogen de klanten beoordelen of de kwaliteit dit jaar weer naar behoren is, want de komende maanden zijn de kersen weer volop in de verkoop.

Zegt u het maar, zijn ze goed gelukt dit jaar? (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Zegt u het maar, zijn ze goed gelukt dit jaar?

Ambacht in Luttenberg

Van de Rossumse kersen reden we door naar de Luttenbergse kaarsen, want daar gingen we op bezoek bij een ambachtelijke kaarsenmakerij. Daar zijn er slechts 5 van in Nederland, dus er stond ons wat te wachten. "Mooi dat jullie konden komen, onze kaarsenarchitect Marcel is al druk bezig met gutsen", zegt Joop Holtmaat, eigenaar van de ambachtelijke kaarsenmakerij. Eenmaal in de kelder van het pand aangekomen zien we een bezwete Marcel druk bezig met een prachtig gekleurde kaars. "Warm hè? Maar dat mag de pret niet drukken, kijk toch eens wat een mooie kaarsen ik hier heb," zegt een enthousiaste Marcel.

De architect achter alle kaarsen! Maar welke kaarsen eigenlijk? (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost De architect achter alle kaarsen! Maar welke kaarsen eigenlijk?

"Dit is alles wat ik wil"

Marcel is een van de gelukkigen die van zijn hobby zijn beroep heeft kunnen maken en dat straalt hij ten volle uit: "Ik hoop dit nog te mogen doen totdat ik erbij neerval. Ik kan hier mijn creativiteit volledig in kwijt en ik mag alles doen van Joop, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Vorige week was ik een aantal dagen vrijwilliger op een festival in Groningen, dus dat mag ook gewoon van Joop." Daar onderbreekt Joop hem meteen: "Ja dat mag wel, maar niet te vaak Marcel, want langer kunnen we je niet missen hier haha!"

Nou, deze kaarsen dus, wat een plaatjes hè? (Foto: Dean van het Laar/ RTV Oost) Fotograaf: Dean van het Laar/ RTV Oost Nou, deze kaarsen dus, wat een plaatjes hè?