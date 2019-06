Basisschool De Ark wint tiende editie van de Musical Awards in Zwolle

Er zit dus een wedstrijdelement in, maar dat is volgens initiator Karen White niet het doel van de Musical Awards. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen in het theater komen en dat ze theater ervaren. Niet iedereen krijgt dat van huis uit mee en wij vinden dat we daar iets aan moeten doen. We moeten die drempel verlagen."

Radioreportage Musical Awards Zwolle

Jury

Een zeskoppige jury, met onder andere de directrice van de Nederlandse Jeugd Musical School, koos het liedje 'De allerleukste klas' van basisschool De Ark als winnaar. Alle winnaars klommen vervolgens gillend het podium op om nog één keer hun zelfgeschreven nummer op te voeren.

Leerling Huub is ontzettend blij met de winst. "We zijn allemaal heel enthousiast en het was echt heel leuk om te doen." Thieme, die trots de trofee vasthoudt, sluit zich volledig bij Huub aan. "Deze komt bij ons op school in de prijzenkast. Daarin staan vooral voetbalbekers. Deze hebben we nog niet."